Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) – Selon l'Office général des statistiques, au cours des 5 premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires total à l’importation et à l’exportation de biens du pays a atteint 305,1 milliards de dollars, en hausse de 15,6% sur un an.



Rien qu’en mai, le chiffre d'affaires total à l’importation et à l’exportation du pays était estimé à 62,69 milliards de dollars, en baisse de 4,7 % par rapport au mois précédent et en hausse de 14,5 % par rapport à 2021.

En cinq mois, le chiffre d'affaires à l’exportation de biens était estimé à 152,81 milliards de dollars, en hausse de 16,3 % en variation annuelle. Le secteur public a gagné 40,25 milliards de dollars tandis que le secteur à investissement direct étranger (IDE) (y compris le pétrole brut) a réalisé un chiffre d'affaires de 112,56 milliards de dollars. Il y a eu 26 articles ayant connu un chiffre d'affaires à l'exportation de plus d’un milliard de dollars. Parmi eux, 6 articles ont même affiché une somme de plus de 5 milliards de dollars.

En cinq mois, le chiffre d'affaires à l’importation de biens était estimé à 152,29 milliards de dollars, en hausse de 14,9% en variation annuelle. Le secteur public a représenté 53,36 milliards de dollars, en hausse de 14,7% et le secteur des IDE, 98,93 milliards de dollars, 14,9%.



Concernant les débouchés, les États-Unis sont toujours le plus grand marché d'exportation du Vietnam avec un chiffre d'affaires estimé à 46,7 milliards de dollars. La Chine est le plus grand marché d'importation du Vietnam, générant un chiffre d'affaires de 49,6 milliards de dollars. -VNA