Un chevrotain à dos argenté. Photo : npr.org



Hanoï (VNA) – Le chevrotain à dos argenté, Tragulus versicolor, de son nom officiel, est une espèce d’ongulé minuscule que l’on croyait éteinte. Il n’avait plus été vu depuis près de 30 ans, selon une étude publiée le 11 novembre dans la revue Nature Ecology & Evolution.

Le petit mammifère, dont l’apparence mêle corps de biche et tête de souris, vit au cœur d’une région montagneuse au centre du Vietnam. Décrit pour la première fois en 1910, il n’avait plus été vu depuis 1990 lorsqu’une expédition scientifique avait réussi à décrire un représentant, tué à la chasse, de cette espèce largement méconnue.

Sur la base d'observations antérieures (les premières remontant au début du XIXe siècle), les scientifiques ont choisi trois provinces vietnamiennes où interroger la population. Sur ses indications, ils ont ensuite placé une trentaine de caméras équipées de détecteurs de mouvement dans les forêts environnantes et ont relevé, en quelques mois, 1.881 photographies montrant le chevrotain.

Il s’agit de la première redécouverte d’un mammifère figurant sur la liste des 25 espèces les plus recherchées de Global Wildlife Conservation (GWC).

Malgré son nom, le chevrotain à dos argenté ou le souris-cerf n’est ni un rongeur ni un ruminant, mais le plus petit ongulé du monde. Son pelage à deux tons (dos gris ou argenté, ventre ocre) le distingue d’un autre Tragulus, le chevrotain simple, beaucoup plus répandu. Solitaire et timide, l’animal semble marcher sur la pointe des pieds et possède deux petits crocs.

Le chevrotain est cependant victime de la chasse au collet et des changements de son habitat. "Ce n'est pas parce que nous avons trouvé cette espèce assez facilement qu'elle n'est pas menacée", prévient Andrew Tilker, expert de GWC.

«Il faut agir immédiatement», concluent les auteurs de l’étude dans la revue Nature Ecology & Evolution, «sous peine que le chevrotain à dos argenté ne soit à nouveau perdu». -VNA