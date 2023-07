Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dimanche 16 juillet dans une dépêche officielle aux autorités de 27 provinces et villes dans le Nord et plusieurs ministères de concentrer les efforts pour faire face à l’arrivée imminente du typhon Talim.

Carte de situation du typhon Talim. Photo: VNA



Les présidents des comités populaires des provinces, en fonction de la situation sur place et des impacts éventuels de Talim, sont invités à informer et à guider de manière proactive et rapide les habitants pour se préparer au typhon et aux inondations, a-t-il indiqué.



La tempête, la première de l'année au Vietnam, se situait au-dessus du nord-ouest de la Mer Orientale, accompagnée de vents soufflant à 89-102 km/h (catégorie 10 sur une échelle de 17) avec des pointes à 134-149 km/h (catégorie 13). Les présidents des comités populaires des provinces, en fonction de la situation sur place et des impacts éventuels de Talim, sont invités à informer et à guider de manière proactive et rapide les habitants pour se préparer au typhon et aux inondations, a-t-il indiqué.

Talim pourrait s’intensifier avec des rafales de vent de 118 à 149 km/h, et à partir de lundi après-midi 17 juillet, elle devrait provoquer des vents puissants sur le golfe du Tonkin et affecter les eaux côtières et le littoral du golfe du Tonkin.

La province de Quang Ninh demande d'évacuer des personnes des élevages aquacoles vers le continent à l'approche du typhon. Photo: VNA



La circulation de la tempête pourrait provoquer de fortes pluies prolongées, notamment dans la région du Nord-Est et le delta du fleuve Rouge, avec des risques élevés de glissements de terrain, de crues éclair en montagne et d’inondations locales dans les zones urbaines et les zones basses.



Le chef du gouverment a demandé d'évacuer les habitants des zones à risque, d'assurer la sécurité des activités en mer et sur les îles, les activités touristiques, d'aquaculture et de pêche maritime, la sécurité des digues maritimes et fluviales, des lacs-réservoirs, et de préparer les moyens de sauvetage et de réponse aux conséquences des intempéries. La circulation de la tempête pourrait provoquer de fortes pluies prolongées, notamment dans la région du Nord-Est et le delta du fleuve Rouge, avec des risques élevés de glissements de terrain, de crues éclair en montagne et d'inondations locales dans les zones urbaines et les zones basses.

La dépêche officielle est envoyée aux présidents des Comités populaires des provinces et villes de Quang Ninh, Hai Phòng, Thai Binh, Nam Dinh, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An, Hanoi, Hung Yên, Phu Tho, Vinh Phuc, Hai Duong, Hà Nam, Hoa Binh, Bac Ninh, Bac Giang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Diên Biên, Son La, Lang Son, Cao Bang, Yên Bai, Bac Kan, Tuyên Quang et Thai Nguyên.