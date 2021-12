Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) - Le 16 décembre, le secrétaire du Comité central du Parti et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Do Van Chien a rendu visite à l'évêché du diocèse de Bac Ninh et adressé ses meilleurs vœux à l'occasion de Noël 2021 aux prêtres, aux dignitaires et à la communauté catholique du diocèse de Bac Ninh.

Au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du FPV, Do Van Chien a donné un aperçu de la situation socio-économique et de la prévention et du contrôle de l'épidémie de COVID-19 dans l'ensemble du pays en 2021.

Il a hautement apprécié les grandes contributions des compatriotes religieux et des autorités locales dans les succès communs du pays.

Au nom de la communauté catholique du diocèse de Bac Ninh, l'évêque Hoang Van Dat a remercié les dirigeants du Parti, de l'État et de la province pour leur attention accordée aux activités religieuses des catholiques vietnamiens, de ceux de la province de Bac Ninh en particulier. Il a promis de mobiliser les catholiques à mener une bonne vie religieuse et civique.

Le même jour, Do Van Chien a rendu visite également à l'Église évangélique du Vietnam (Nord).

Souhaitant de joyeuses fêtes de Noël au pasteur Nguyen Huu Mac, chef de l'Église évangélique du Vietnam (Nord), et à ses fidèles protestants, Do Van Chien a exprimé son espoir que le pasteur continuerait à encourager les protestants à bien mettre en œuvre les directives et les politiques du Parti et les lois de l'État, à se joindre aux campagnes patriotiques, contribuant à la stabilité et au développement du pays. -VNA