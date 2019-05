Le président du CC du FPV Tran Thanh Man (gauche) et le bonze supérieur Thich Duc Thanh. Photo: VNA

Thua Thien - Hue, 5 mai (VNA) - Le président du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Tran Thanh Man, s'est rendu le 5 mai à la pagode Bao Quoc dans la ville de Hue, province centrale de Thua Thien – Hue pour féliciter le bonze supérieur Thich Duc Thanh, membre permanent du Conseil d'administration de l’Eglise bouddhique du Vietnam (EBV) à l’occasion du 2563e anniversaire de naissance de Bouddha.

Le chef du FPV a salué les contributions de l’EBV et de l'antenne de l'Église bouddhique de Thua Thien-Hue au développement national ces dernières années.

Il a souhaité qu'avec son prestige, le bonze supérieur Thich Duc Thanh continue d'œuvrer pour la grande unité nationale et d’appeler les moines et les fidèles bouddhistes à contribuer à la réalisation des objectifs de développement socio-économique dans le temps à venir.

Tran Thanh Man a également demandé aux autorités provinciales de prêter davantage d'attention aux religions de la région et à la restauration des lieux de culte afin de préserver la culture religieuse locale.

Le bonze supérieur Thich Duc Thanh, également président de l'antenne de l'Église bouddhique de Thua Thien-Hue a promis d’encourager les fidèles bouddhiques à participer aux campagnes et aux mouvements lancés par le FPV, tout en veillant au bien-être social et à des activités caritatives.

À cette occasion, le président du FPV Tran Thanh Man a offert des cadeaux aux dignes et fidèles bouddhistes de la pagode Bao Quoc.

Thua Thien-Hue abrite maintenant 618 lieux de culte bouddhistes, dont six pagodes ont été reconnues comme sites de reliques nationales.

L'antenne de l'Église bouddhique de Thua Thien-Hue a activement participé aux activités humanitaires et philanthrophiques, offrant des traitements médicaux gratuits aux patients pauvres et des formations professionnelles aux enfants défavorisés pour un coût total de plus de 100 milliards de dongs, soit 4,34 millions de dollars.

A cette occasion, Tran Thanh Man a également visité trois familles pauvres de la commune de Huong Thuy, et leur remis des maisons de cœur d'une valeur de 40 millions de dongs chacune et des cadeaux d'une valeur de 300.000 dongs chacun.

Le même jour, il a également visité et félicité le bonze supérieur Thich Tri Hai, membre du Conseil du Shanga de l'EBV dans le district de Triêu phong de la province centrale de Quang Tri.

La délégation du CC du FPV a offert 3 maisons du cœur à trois foyers démunis dans les districts de Hai Lang et Triêu Phong de cette localité. -VNA