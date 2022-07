Hanoi (VNA) – Le président Nguyên Xuân Phuc a salué mardi 5 juillet les efforts et les contributions de la Fédération des associations de génie civil du Vietnam (VFCEA) au cours des 40 dernières années à l’oeuvre de construction et de développement nationaux.

Le président Nguyên Xuân Phuc pose avec la délégation de la Fédération des associations de génie civil du Vietnam, à Hanoi, le 5 juillet. Photo: VNA

Recevant une délégation de la VFCEA à Hanoi, il a affirmé que la construction est une industrie productrice de biens très importante pour l’oeuvre d’industrialisation et de modernisation du pays, liée à de nombreuses autres industries et domaines de la société, contribuant à environ 20% du PIB du pays.La VFCEA, qui célèbre cette année son 40e anniversaire de fondation et prépare son 9e congrès pour le mandat 2022-2027, est membre de l’Union des Associations scientifiques et technologiques du Vietnam (VUSTA) et du Conseil asiatique de coordination du génie civil (ACECC).Ces 40 dernières années, la VFCEA a bien rempli la fonction de conseil, de contradiction et d’évaluation sociales sur la construction, participé à la planification des politiques et des lois ainsi que des plans et projets de développement liés à la construction, et a effectué des recherches scientifiques et conçu des projets d’application des résultats de recherche à la production et à la vie, s’est-il félicité.Evoquant le contexte de la révolution 4.0 et de la transformation numérique en pleine évolution, le président Nguyên Xuân Phuc a exhorté l’industrie de la construction vietnamienne à promouvoir l’esprit d’autonomie et de résilience, à redoubler d’efforts pour rivaliser avec les pays avancés dans le monde et aux entrepreneurs vietnamiens à se développer à l’international.Il a égalent demandé à la VFCEA d’améliorer la qualité du conseil, de l’expertise, de la contradiction sociale sur la construction, de conseiller le Parti et l’État sur les questions de stratégies de développement pertinentes telles que le logement, les zones urbaines, les parcs industriels, les infrastructures socio-économiques, les questions touchant à l’architecture et à la planification.Le président Nguyên Xuân Phuc a également invité les experts et scientifiques à participer, à partir de leurs contradictions sociales, à la prévention et à la lutte contre la corruption, les pratiques malsaines, les pertes et le gaspillage dans le domaine de la construction. – VNA