Hanoï, 11 juillet (VNA) - À l’occasion de la Journée traditionnelle des forces de la sécurité populaire, le président de la République Vo Van Thuong a rendu visite, ce mardi, au personnel du Département de la Sécurité politique intérieure du ministère de la Sécurité publique.

Le président Vo Van Thuong a applaudi les efforts déployés par la force de sécurité publique populaire, notamment la force de sécurité politique intérieure. Photo : VNA

Dans son allocution, le président Vo Van Thuong a applaudi les efforts déployés par la force de sécurité publique populaire, notamment la force de sécurité politique intérieure, pour surmonter toutes les difficultés et se coordonner avec les agences et les unités à l'intérieur et à l'extérieur du secteur pour remplir remarquablement les tâches qui leur sont assignées, en aidant à maintenir la sécurité, la sûreté, la paix et la stabilité pour promouvoir le développement socio-économique du Vietnam et sa stature sur la scène internationale.



Décrivant certaines tâches centrales pour la force de sécurité politique intérieure pour la période à venir, il a demandé au Comité central du Parti de la sécurité publique et au comité du Parti du Départemental de bien accomplir la tâche de faire des propositions stratégiques sur la protection de l’idéologie du Parti, de la direction du Parti, du régime et du peuple. La force doit être profondément consciente que la protection de la politique intérieure est étroitement liée et contribue à améliorer la construction et la rectification du Parti et du système politique.



Il doit saisir, évaluer et prévoir avec précision la situation, les risques et les complots tôt et à distance pour donner des conseils opportuns sur les plans d'intervention et les solutions, prévenir, détecter et lutter efficacement de manière proactive contre les complots et les actes «d'évolution pacifique», ainsi que les signes de dégradation de la pensée politique, de la moralité et du mode de vie, «d'auto-évolution» et «d'auto-transformation».



Le chef de l'État a demandé à la force de sécurité politique intérieure de continuer à maintenir la protection des fondements idéologiques du Parti comme sa tâche politique cruciale et régulière, et de garantir la sécurité pour la mise en œuvre de la Résolution sur la construction continue et le perfectionnement de l'État de droit socialiste État du Vietnam dans la nouvelle période, publié lors du sixième plénum du Comité central du Parti du 13e mandat.



Il a exigé d'améliorer encore la coordination entre les forces de sécurité publique, l'armée, les ministères et les secteurs de la protection de la sécurité politique intérieure et mobiliser la synergie de l'ensemble du système politique et du peuple, avec la force de sécurité politique intérieure comme noyau.



Le président a également demandé d'intensifier la construction de la force de sécurité publique populaire, notamment celle de sécurité politique intérieure, en une force véritablement propre, forte, régulière, d'élite et moderne répondant aux exigences et remplissant les tâches dans le nouveau contexte.- VNA