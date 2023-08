Hanoi (VNA) – Le président Vo Van Thuong et son épouse ont présidé jeudi 31 août à l’Opéra de Hanoi une cérémonie célébrant le 78e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre 1945-2023).

Le président Vo Van Thuong et son épouse posent avec les artistes lors de la cérémonie en l’honneur de la 78e Fête nationale à l’Opéra de Hanoi. Photo: VNA

Au nom du Parti, de l’Etat et du peuple vietnamien, le président a prononcé un discours devant les ambassadeurs, chargés d’affaires, représentants en chef des organisations internationales à Hanoi.



En août 1945, sous la direction du Parti communiste du Vietnam et du président Hô Chi Minh, le peuple vietnamien tout entier, dressé comme un seul homme dans l’insurrection victorieuse, a brisé le joug colonial et aboli le régime féodal, fondé la République démocratique du Vietnam, et instauré le pouvoir populaire.



La victoire de la Révolution d’Août de 1945 est l’une des pages d’or les plus brillantes de l’histoire du peuple vietnamien, affirmant la force de la grande union nationale, ouvrant un grand tournant, amenant le peuple vietnamien vers une nouvelle ère – l’ère de l’indépendance nationale associée au socialisme, a-t-il souligné.





Au nom du Parti, de l’Etat et du peuple vietnamien, le président a prononcé un discours devant les ambassadeurs, chargés d’affaires, représentants en chef des organisations internationales à Hanoi.En août 1945, sous la direction du Parti communiste du Vietnam et du président Hô Chi Minh, le peuple vietnamien tout entier, dressé comme un seul homme dans l’insurrection victorieuse, a brisé le joug colonial et aboli le régime féodal, fondé la République démocratique du Vietnam, et instauré le pouvoir populaire.La victoire de la Révolution d’Août de 1945 est l’une des pages d’or les plus brillantes de l’histoire du peuple vietnamien, affirmant la force de la grande union nationale, ouvrant un grand tournant, amenant le peuple vietnamien vers une nouvelle ère – l’ère de l’indépendance nationale associée au socialisme, a-t-il souligné.

Spectacles en l’honneur de la 78e Fête nationale à l’Opéra de Hanoi. Photo: VNA

D’une colonie, le Vietnam est devenu un Etat indépendant. Autrefois esclave, le peuple vietnamien est devenu maître de leur pays et de leur destin. Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, le Président Hô Chi Minh a lu la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam. D’une colonie, le Vietnam est devenu un Etat indépendant. Autrefois esclave, le peuple vietnamien est devenu maître de leur pays et de leur destin. Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, le Président Hô Chi Minh a lu la Déclaration d’indépendance, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam.

Le président Hô Chi Minh proclamé: Le Vietnam a le droit d’être libre et indépendant et, en fait, est devenu un pays libre et indépendant. Tout le peuple du Vietnam est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à la liberté et à l’indépendance, a-t-il rappelé.

Depuis la Révolution en autome 1945, avec l’esprit «Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté», le peuple vietnamien a fait preuve de résilience et de courage, s’est livré à de longues guerres extrêmement ardues et féroces et consenti tant de sacrifices pour la libération, la réunification, l’édification et la défense de la Patrie, a-t-il poursuivi.

En entrant dans la période de rénovation, avec pour objectif de rendre le peuple riche, le pays puissant, démocratique, équitable et civilisé, le peuple vietnamien s’est une fois de plus engagé dans la bataille ardue pour éliminer la faim et réduire la pauvreté et a enregistré de grandes réalisations historiques, a déclaré le président Vo Van Thuong.

Spectacles en l’honneur de la 78e Fête nationale à l’Opéra de Hanoi. Photo: VNA

Le Vietnam a actuellement établi des relations diplomatiques avec 192 pays ; est devenue une économie dynamique de premier plan en Asie-Pacifique, un maillon important dans de nombreux liens économiques, accords de libre-échange et chaînes de production régionales et mondiales. Le Vietnam est un pays de paix, d’amitié, de coopération et de développement, une destination belle, sûre, conviviale et hospitalière, a-t-il fait valoir. Le Vietnam a actuellement établi des relations diplomatiques avec 192 pays ; est devenue une économie dynamique de premier plan en Asie-Pacifique, un maillon important dans de nombreux liens économiques, accords de libre-échange et chaînes de production régionales et mondiales. Le Vietnam est un pays de paix, d’amitié, de coopération et de développement, une destination belle, sûre, conviviale et hospitalière, a-t-il fait valoir.

Le Vietnam s’efforce constamment de réaliser l’idéal d’indépendance nationale, associé au socialisme, que le Parti, le président Hô Chi Minh et le peuple vietnamien ont choisi, a-t-il affirmé.



Le Vietnam est prêt à servir de pont pour la coopération et le dialogue, à renforcer le multilatéralisme et à promouvoir une résolution pacifique des différends par le dialogue sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international ; sera toujours un ami sincère et fidèle, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, a-t-il ajouté.