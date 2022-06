Le président Nguyen Xuan Phuc (debout) lors de la rencontre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 3 juin au palais présidentiel une délégation de l'Association des sciences historiques du Vietnam.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le président Nguyen Xuan Phuc a salué les réalisations des experts, scientifiques et chercheurs de l'histoire du pays.

Ces derniers temps, l'Association des sciences historiques du Vietnam a mené de nombreuses recherches historiques de qualité, contribuant à la défense de la souveraineté nationale, des positions et préconisations du Parti et de l'État, ainsi qu'à la consolidation des valeurs historiques nationales.

Le président Nguyen Xuan Phuc (premier rang, 7e à partir de la gauche) et les délégués. Photo: VNA



Le Parti et l'État attachent une grande importance à l'histoire nationale, à la préservation des patrimoines, des monuments historiques et culturels, notamment à la recherche historique et à l'enseignement de l'histoire, a souligné le président Nguyen Xuan Phuc.

Le chef de l'Etat a demandé au gouvernement et aux localités d'appeler au soutien des organisations et particuliers afin de mobiliser plus de fonds pour le développement de l'histoire nationale.

Nguyen Xuan Phuc a également proposé à l'Association des sciences historiques de chercher à renouveler les méthodes d'apprentissage de l'histoire dans les écoles et la communauté, avant de suggérer de publier un ensemble de livres d'histoire pour les jeunes. -VNA