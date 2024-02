Hanoi (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a salué jeudi 15 février l’Office d’audit d’État du Vietnam (SAV) pour ses contributions à l’Assemblée nationale et aux activités du Comité permanent de l’Assemblée nationale en matière de législation, de surveillance suprême et de prise de décision.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, prend la parole lors de l’événement. Photo : VNA

Visitant le SAV, il a souligné les résultats significatifs des activités d’audit dans le renforcement de la discipline financière, l’amélioration de l’efficacité de la gestion et l’optimisation de l’utilisation des finances et des actifs publics. Ces efforts, a-t-il déclaré, ont joué un rôle crucial dans la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Félicitant le SAV pour ses réalisations en 2023, le plus haut législateur a exhorté la Commission des affaires du Parti, le Comité du Parti et les responsables à susciter l’esprit d’émulation pour célébrer le 30e anniversaire de fondation du secteur cette année.

Il a souligné la nécessité, dans les temps à venir, de renforcer le rôle du SAV pour garantir que les organismes d’État assument leur responsabilité envers la population. Cette responsabilité s’étend non seulement aux organismes au niveau central et à l’État, mais également aux organismes élus locaux au niveau local.

Alors que les parties prenantes redoublent d’efforts pour atteindre les objectifs socio-économiques fixés pour le mandat 2021-2025, le SAV doit suivre de près les programmes de travail de l’Assemblée nationale et de son Comité permanent pour mieux les servir dans l’élaboration des lois, le contrôle suprême et la prise de décision sur les questions nationales importantes, a-t-il indiqué.

Selon le président de l’Assemblée nationale, il est impératif que le SAV donne la priorité à l’achèvement de la tâche de révision de la Loi sur l’audit de l’État d’ici le 31 décembre 2024 comme prévu.

En outre, il a suggéré que le secteur s’en tient aux réglementations du Parti, y compris le Règlement n°131-QD/TW publié en octobre 2023 concernant le contrôle du pouvoir, la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité dans l’inspection du Parti et l’application des mesures disciplinaires, ainsi que dans activités d’inspection et d’audit.

Le contingent de fonctionnaires et d’employés du SAV doit s’engager à se former continuellement et à respecter les normes de professionnalisme les plus élevées. En accomplissant avec intégrité et expertise les tâches assignées, étant digne de la confiance et des attentes du Parti, de l’État et du peuple, a-t-il déclaré. – VNA