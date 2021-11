Des personnes reçoivent une aide alimentaire à Ayod, au Soudan du Sud. Photo: AFP/VNA



New York (VNA) - Du 16 au 20 novembre, en tant que président du Comité du Conseil de sécurité de l'ONU créé par la résolution 2206 (2015) concernant le Soudan du Sud, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a effectué une visite sur le terrain au Soudan du Sud.

Cette visite, qui a pour mission de superviser la mise en œuvre des mesures prévues par les résolutions du Conseil de sécurité relatives au processus de paix dans ce pays, est la première de la Commission 2206 au Soudan du Sud depuis 2019 et depuis la création du gouvernement de transition au Soudan du Sud en février 2020.

Durant son séjour, Dang Dinh Quy et sa délégation ont travaillé avec les dirigeants du Soudan du Sud, de la Mission de l'ONU et des organes de l'ONU dans ce pays, ainsi que les représentants de l'Union africaine, du corps diplomatique, de dignitaires religieux et de représentants d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales. En outre, la délégation s'est rendue à Wau, capitale de l'État de Bahr el-Ghazal où elle a travaillé avec des dirigeants locaux, des représentants de l'ONU et des habitants.

L'ambassadeur Dang Dinh Quy a salué les progrès réalisés par le Soudan du Sud depuis la mise en place du gouvernement de transition.

Il a examiné des informations et évaluations du gouvernement du Soudan du Sud et des partenaires concernés sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans ce pays, les progrès de la mise en œuvre de l'Accord de paix de 2018 au Soudan du Sud et la mise en œuvre des 5 critères énoncés dans la Résolution 2577 (2021) du Conseil de sécurité, créant une base pour que ce dernier examine de lever l'embargo sur les armes lié au Soudan du Sud en mai 2021.

En rencontrant des soldats vietnamiens travaillant à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), l'ambassadeur Dang Dinh Quy a apprécié les efforts des cadres vietnamiens pour accomplir leurs tâches, dont les médecins et infirmières travaillant à l'hôpital de campagne de niveau 2 No 3 à Bentiu. -VNA