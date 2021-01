Le Comité permanent de l' Assemblée nationale vote l'adoption de la résolution. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Avec 100% des voix, les membres du Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) ont adopté le 11 janvier une résolution sur le changement de type d'investissement de certains sous-projets de l'autoroute Nord-Sud à l’Est pour la période 2017- 2020, qui n’avait pas réussi à trouver d’investisseurs par voie de mise aux enchères.

Selon le ministre du Transport et des Communications, Nguyen Van The, le projet de l'autoroute Nord-Sud à l’Est comprend 11 sous-projets, dont six utilisent des investissements publics et cinq investis dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) avec un investissement total approuvé de plus de 78,46 billions de dôngs (3,37 milliards de dollars).

Parmi les cinq projets PPP, deux sous-projets - les tronçons de la route nationale 45 - Nghi Son et Nghi Son - Dien Chau - n'ont pas pu choisir les investisseurs, a-t-il déclaré, ajoutant que l’utilisation de l'investissement public contribuerait à accélérer la mise en œuvre ainsi que la vitesse de l'ensemble du projet.

Le vice-président de l’AN, Phung Quoc Hien, a estimé que le changement du type d'investissement n’augmenterait pas le budget total de l'État approuvé par l'AN pour le projet de l'autoroute Nord-Sud à l’Est, et ni changerait sa taille d'investissement décidé par l'AN.

Le 11 janvier également, dans le cadre de sa 52e session, le Comité permanent de l'AN a également discuté d'un projet de rapport sur les résultats de l'Audit d'État au cours de la période 2016-2021, et de l'application de la clause 22, article 4 de la loi sur l'investissement public. -VNA