Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Championnat de futsal d’Asie du Sud-Est 2019 (AFF HDBank Futsal 2019) se déroulera du 21 au 27 octobre prochain à la Maison des compétitions de Phu Tho, dans le 11e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville (Sud).



Cette année, le championnat réunira huit équipes divisées en deux poules : Le groupe A avec la Thaïlande, le Myanmar, le Timor-Leste et le Cambodge ; et le groupe B avec l'Australie, la Malaisie, l'Indonésie et le Vietnam.



Cette information a été annoncée samedi 11 octobre par les co-organisatrices du tournoi - la Fédération de football du Vietnam (VFF) et la radio nationale La Voix du Vietnam (VOV).



Les trois meilleures équipes de cette compétitition se qualifieront pour la finale du Championnat d'Asie de futsal 2020 (AFC Futsal Championship 2020) prévu du 27 février du 8 mars 2020 au Turkménistan. Il est organisé tous les deux ans par la Confédération asiatique de football (AFC). – VNA