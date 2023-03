Hanoï (VNA)- Le Centre tropical Vietnam-Russie (relevant du ministère de la Défense) s’est vu attribuer l'Ordre du Travail de première classe lors d'une cérémonie marquant le 35e anniversaire de sa fondation (7 mars 1988) tenue le 7 mars à Hanoï.

Le prof.-Dr Kucherenko Petr Aleksandrovich, vice-ministre russe des Sciences et de la Formation supérieure, président du sous-comité russe, coprésident du Comité de coordination intergouvernemental du Centre tropical Vietnam-Russie, a déclaré qu’au cours de ses 35 ans de fonctionnement, ce Centre n'avait cessé de croître, établissant des relations de recherche, de technologie et d'éducation.

Pour l’heure, le Centre tropical Vietnam - Russie étudie l'état actuel et la biodiversité des écosystèmes tropicaux, le règlement des conséquences de la guerre chimique au Vietnam, la remise en état de systèmes biologiques, ainsi que des maladies infectieuses tropicales d'origine naturelle...





La vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, et des responsables du Centre tropical Vietnam - Russie. Photo : VNA

En outre, le Centre attache une importance particulière à la formation de cadres vietnamiens et russes, l’enseignement de la langue russe à des experts de l'Armée populaire du Vietnam. De même, il applique de nouvelles connaissances scientifiques au service de la sécurité et de la défense de la Russie et du Vietnam.



Lors de la cérémonie, la vice-présidente vietnamienne, Vo Thi Anh Xuan, a félicité le Centre tropical Vietnam - Russie pour ses excellents résultats obtenus ces 35 dernières années.



La vice-présidente s’est déclarée convaincue que le Centre continuerait à promouvoir ses résultats obtenus. Elle l’a exhorté à se concentrer sur l'augmentation des investissements dans les infrastructures matérielles et techniques, l’élargissement de la coopération internationale dans les sciences et technologies tropicales, la formation de scientifiques pour répondre aux tâches immédiates et à long terme.



Le Centre tropical Vietnam-Russie deviendra une organisation scientifique et technologique de premier rang de l'Armée et du pays, qui promouvra l’amitié et le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie au profit des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde, a déclaré la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan.-VNA