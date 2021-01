Hanoi, 12 janvier (VNA) - Un centre de presse pour le 13e Congrès national du Parti doit être ouvert au Centre national des conférences le 22 janvier à Hanoi.

Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission de Propagande et d’Éducation du Comité central du Parti lors de la réunion. Photo : VNA

Lors d'une réunion le 12 janvier, Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission de Propagande et d’Éducation du Comité central du Parti, a demandé au centre de presse de fournir les meilleures conditions possibles pour les médias pour couvrir le congrès, prévu du 25 janvier au 2 février.



Comme c'est la première fois que des journalistes étrangers s'inscriront pour couvrir en ligne un congrès national du Parti, il a notamment demandé que des conditions techniques soient assurées pour leurs activités.



Il a également demandé aux agences de presse nationales de continuer à rendre compte des préparatifs et des opinions des citoyens sur l’événement national une fois tous les cinq ans tout en améliorant la qualité et la quantité de l’information afin de contribuer à son succès.



Une conférence de presse sur le Congrès est prévue le 22 janvier, après la cérémonie d'ouverture du centre de presse.



Le même jour, le ministère de l'Information et des Communications, en coordination avec les agences compétentes, ouvrira une exposition de livres et de journaux et lancera une série de timbres célébrant le 13e Congrès national du Parti.



Une exposition de photos sera organisée par l’Agence vietnamienne d’Information au Centre national des conférences pour donner aux délégués et aux invités un aperçu des 12 précédents Congrès nationaux du Parti et des réalisations socio-économiques du Vietnam entre 2015 et 2020.



Selon la Commission de Propagande et d’Éducation du Comité central du Parti, près de 500 journalistes et techniciens nationaux et plus de 60 correspondants d'agences de presse étrangères se sont inscrits pour travailler au centre de presse. Plus de 60 journalistes se sont également inscrits pour couvrir le congrès en ligne.



Tous les journalistes présents au Congrès subiront des tests de COVID-19, à la demande des organisateurs.- VNA