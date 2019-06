Cérémonie de signature d'accords de coopération entre le VICMC et l'Université nationale de Hanoï et l'Université du commerce extérieur. Photo: dangcongsan.vn



Hanoï (VNA) – Le Centre de médiation commerciale internationale du Vietnam (VICMC), le premier du genre autorisé par le ministère de la Justice, a officiellement vu le jour le 7 juin.

Le recours à la médiation pour régler les litiges civils et commerciaux est une tendance dans le monde actuel. La médiation présente un certain nombre d’avantages dans le règlement des litiges, en particulier les économies de temps et d’argent, le contrôle des résultats, le maintien des relations entre les parties et la garantie de la sécurité de l’information.

Le VICMC, organisation à but non lucratif, est un membre de la Société vietnamienne du droit international. Il offre à ses clients, entreprises et investisseurs, une solution pour le règlement des litiges commerciaux, et c’est la médiation commerciale, a indiqué l’avocat Nguyen Hung Quang, président du VICMC.

Selon les règles de médiation du VICMC qui sont en vigueur à partir du 7 juin 2019, le processus de médiation comprend des sessions communes et séparées avec les parties concernées pour rechercher des solutions aux différends. L’accord obtenu à l'issue du processus de médiation sera contraignant et opposable aux parties conformément au droit civil.

Le traitement des différends durera quelques jours ou quelques semaines. Le VICMC gardera strictement confidentielles toutes les informations liées aux différends commerciaux.



En tant que l'un des centres pionniers en matière de médication commerciale au Vietnam, le VICMC et ses membres s'efforceront de travailler de manière efficace, professionnelle, indépendante et impartiale, contribuant à promouvoir la médiation commerciale et à améliorer le climat des affaires et de l’investissement, a souligné la vice-ministre de la Justice, Dang Hoang Oanh.

Lors de cette cérémonie, le VICMC a signé des accords de coopération avec les facultés de droit de l'Université nationale de Hanoï et de l'Université du commerce extérieur afin de renforcer la formation en matière de médiation commerciale. -VNA