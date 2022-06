Photo: VNA

Thua Thiên - Huê (VNA) - Le Centre de conservation des monuments de Huê a célébré le 10 juin son 40e anniversaire de fondation, une étape importante sur la voie de la restauration et du développement des valeurs des patrimoines culturels matériels et immatériels de la dynastie Nguyên.



S'exprimant lors de la cérémonie, Tran Dinh Thanh, directeur adjoint du Département du patrimoine culturel au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que le Centre est considéré comme un modèle dans la conservation et la restauration des reliques au Vietnam, et que la ville de Huê, dans la province centrale de Thua Thiên-Huê, une destination aux cinq patrimoines, est une marque du tourisme vietnamien et également un premier choix de visiteurs nationaux et étrangers.



Il a demandé au Centre de continuer à diversifier les services du complexe des monuments de Huê, à réhabiliter les reliques et à appliquer la technologie numérique pour populariser le complexe afin que le site devienne un pôle d'attraction pour les touristes.



Le directeur du Centre, Hoang Viêt Trung, pour sa part, a déclaré que les patrimoines culturels de Huê ont échappé au statut de besoin de sauvegarde urgente et retrouvent progressivement leur aspect d'origine.

Huê compte à ce jour cinq sites reconnus par l'UNESCO comme patrimoine culturel mondial, à savoir : l’ensemble de ses monuments (1993) ; La nha nhac (musique de Cour) de Huê (2003) ; des môc ban (tablettes en bois) de la dynastie des Nguyên, des châu ban de la dynastie des Nguyên (2009) et la littérature gravée sur l'architecture royale de Huê (2016).

Au cours des quatre dernières décennies, des centaines d'œuvres du système des monuments de Huê ont été préservées et restaurées.

Le Centre a établi des liens de coopération avec plus de 30 organisations internationales et des dizaines d'instituts, d'universités et de secteurs du Vietnam pour mener à bien des études, la conservation du patrimoine et des échanges culturels.

A cette occasion, le Comité populaire de la province de Thua Thiên- Huê a délivré des certificats de mérite aux collectifs et individus ayant de grandes contribuations aux activités de préservation et de promotion des valeurs patrimoines culturelles de Huê.-VNA