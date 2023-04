Le rite ''câp sac'' des Dao a été reconnu patrimoine culturel immatériel national en 2016. Photo : CVN

Les Dao croient que si un homme n'a pas subi le rituel du câp sac, il est considéré comme un enfant même s'il est âgé. Les personnes qui ont réussi le rituel à un jeune âge sont considérées comme des adultes et sont autorisées à participer à des événements importants dans la communauté.



La cérémonie est importante pour qu'un homme Dao devienne un véritable descendant de Ban Vuong (l'ancêtre des Dao), doué de bon sens et capable de rencontrer ses ancêtres à sa mort.



Pour les Dao, seules les personnes qui ont passé le câp sac peuvent devenir chefs de famille ou chefs de village. Photo : VNA

Dang Van Hau, chef du village de Xa Phin, commune de Phuong Tien, district de Vi Xuyen, province de Ha Giang, a fait savoir que l’ethnie minoritaire Dao tient ici le rituel du cap sac pour prouver que l'enfant mâle est devenu un adulte. Les coutumes ici sont différentes de celles des Dao d'autres localités. Ici, tous les enfants mâles sont autorisés à participer au rituel.'



Le câp sac est un rituel unique transmis de génération en génération au sein de la communauté minoritaire ethnique Dao. Les personnes participant au rituel comprennent mieux leur histoire et leur origine, et sont ainsi sensibilisées à la préservation des coutumes et pratiques des Dao.



Organisée annuellement durant les 11e, 12e et 1er mois lunaires, la cérémonie câp sac marque le passage de l’adolescence à l’âge adulte. Cette tradition, perpétuée de génération en génération, symbolise les valeurs culturelles de cette minorité ethnique, dont les membres habitent près des frontières Vietnam-Chine et Vietnam-Laos, dans les provinces montagneuses du Nord (Thai Nguyên, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang et Lào Cai).



Pour les hommes de l’ethnie Dao, ce rituel est obligatoire. C’est seulement après celui-ci qu’un homme est considéré comme tel. Selon la légende, les ancêtres des Dao vivaient dans des régions montagneuses lorsque des démons sont apparus et commencèrent à tuer des gens, à manger tout le bétail et à détruire les maisons et les récoltes.

L’Empereur de Jade a alors envoyé des combattants célestes sur Terre pour les anéantir, en vain, étant donné leur trop grand nombre. Comme les simples mortels sans magie ne pouvaient se défendre contre la force des démons, l’Empereur de Jade a donc demandé aux divinités de transmettre la magie aux villageois et de leur accorder le titre de «sorcier».



Ces sorciers et les combattants célestes ont ainsi finalement neutralisé tous les mauvais esprits. Depuis, l’Empereur de Jade a donné l’ordre d’accorder le titre de sorcier aux hommes mariés pour protéger les gens des mauvais esprits. Le rituel câp sac a été formé depuis lors et perdure.



Ce n’est qu’après avoir passé le câp sac qu’un homme Dao est considéré comme mature. Pour les Dao, seules les personnes qui ont passé le câp sac peuvent devenir chefs de famille ou chefs de village. Désormais, ils sont considérés comme des hommes à part entière et bénéficient d’un crédit considérable auprès de leur famille, lignée et communauté pour se charger d’affaires importantes. Ils peuvent devenir enseignant, médecin ou sorcier. Ce sont les trois emplois considérés importants pour les Dao.



Pour ces raisons, peu importe s’il est riche ou pauvre, un homme Dao doit être initié. Il passe généralement le rituel câp sac quand il a entre 10 et 16 ans. Le rituel doit être tenu dans l’ordre de la position d’un homme dans la famille : un père doit passer le rite avant son fils et un frère aîné doit le faire avant son frère cadet.

Lors de la cérémonie, les villageois exécutent des danses traditionnelles pendant des heures rythmées au son des cymbales et des tambours. Ces danses représentent des événements historiques, des travaux agricoles, la construction de maisons et d’autres activités de la vie quotidienne des Dao.



La cérémonie débute par une présentation des garçons aux ancêtres, qui se voient offrir un cochon tué par les organisateurs. Le sorcier (thây cung), spécialisé dans les cérémonies de culte, doit ensuite purifier l’espace avant de frapper sur un tambour pour inviter les ancêtres à assister à la cérémonie. Après les prières et autres demandes adressées aux divinités, les jeunes hommes écoutent attentivement les leçons de morale qui leur sont données.



Chaque participant reçoit un nom, qui ne sera utilisé que pendant les rites religieux. Les prières et les offrandes, principalement des cochons et des poulets dont le nombre et la taille dépendent de la richesse de la famille, se succèdent.



Finalement, chaque garçon reçoit un sac (brevet sacré), qui prouve qu’il appartient par le sang à l’ethnie. Il est désormais considéré comme un homme, membre à part entière de la communauté. Il bénéficie d’un grand crédit auprès de sa famille, de sa lignée et peut dès à présent se charger d’affaires importantes. Les rites laissent ensuite la place aux réjouissances, avec un grand banquet réunissant tous les invités. Ce rite de passage est une fierté pour l’ethnie. Son sens spirituel est fort.



Auparavant, une cérémonie câp sac durait le plus souvent sept jours. Aujourd’hui, il s’agit plutôt de trois jours et deux nuits, au minimum.

Le rituel Câp sac, reconnu patrimoine culturel immatériel national en 2016, reflète les diverses pratiques spirituelles de la minorité Dao, manifestées dans les danses et les peintures. Il joue un rôle important dans leur vie spirituelle et religieuse.- VNA