Transformation de produits aquatiques. Photo: VNA



Ottawa (VNA) - Lors du récent Forum d'affaires Vietnam-Canada, les entreprises des deux pays ont manifesté leur intérêt pour la création d'une grande chaîne de supermarchés au Canada en vue de promouvoir le commerce et de profiter des avantages de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).



Selon plusieurs spécialistes, le Canada est un marché plein de potentiels pour les produits vietnamiens pour plusieurs raisons.



L’année dernière, le commerce entre le Vietnam et le Canada a atteint plus de 10 milliards de dollars, faisant du Vietnam le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l'ASEAN.



La communauté vietnamienne au Canada compte actuellement environ 300.000 personnes. Les produits de consommation vietnamiens, apparaissent sur le marché canadien grâce aux chaînes de supermarchés asiatiques.

L'emballage de vermicelles séchés à cinq couleurs dans une usine à Cao Bang. Photo: VNA



Actuellement, les aliments transformés, les produits séchés, les produits aquatiques, les fruits et légumes vietnamiens représentent environ 40% du total des articles vendus dans la chaîne de supermarchés Ocean à Toronto. Il s’agit de la chaîne de supermarchés asiatiques proposant le plus grand nombre de produits vietnamiens sur la côte Est du Canada.



Les importations canadiennes de fruits et légumes atteignent près de 4 milliards de dollars en moyenne, dont les importations de produits vietnamiens ne représentent qu'une très petite partie, soit environ 4,8 millions de dollars. -VNA