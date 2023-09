Port de fret en Colombie-Britannique, Canada. Photo : AFP/VNA



Ottawa (VNA) - Le Bureau commercial du Vietnam au Canada, le Conseil des affaires Canada-ASEAN et la Chaire sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique de l'Université Laval du Canada ont organisé à Québec un séminaire pour évaluer le potentiel d'investissement des entreprises québécoises au Vietnam et dans la région de l'ASEAN.

Le séminaire intitulé "Le Vietnam, porte d’entrée vers l'Indo-Pacifique pour les entreprises québécoises" a suscité l'intérêt de plusieurs entreprises et entrepreneurs de cette province, car il s'agissait d'une occasion de réévaluer la sensibilisation et l'utilisation de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) par les entreprises canadiennes, après cinq ans de mise en œuvre.

Dans son discours d'ouverture, Gabriel Chartier, le directeur Indo-Pacifique du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, a souligné les relations de coopération particulières entre Québec et le Vietnam, dans lesquelles les entreprises de cette province ont toujours un avantage concurrentiel grâce à leur proximité en langue et culture.

Il a également déclaré que le gouvernement du Québec accordait toujours la priorité au Vietnam et le considérait comme une nouvelle intersection dans la chaîne de valeur mondiale en raison de son potentiel dans plusieurs domaines clés, dont les énergies renouvelables.

Le Vietnam est actuellement le plus grand partenaire commercial du Canada dans l'ASEAN et la principale destination des produits canadiens exportés vers l'ASEAN. Le Vietnam est donc considéré comme une porte d’entrée pour les entreprises canadiennes qui souhaitent se développer dans cette région, a-t-il dit.

La conseillère commerciale de l'ambassade du Vietnam au Canada, Tran Thu Quynh, a présenté la position du Vietnam dans l'ASEAN et les efforts d'investissement dans les infrastructures du gouvernement pour accroître la connexion entre le Vietnam et le Canada dans la chaîne d'approvisionnement.

Mme Tran Thu Quynh a mis à jour les dernières informations sur les résultats de la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays après cinq ans de mise en œuvre du CPTPP afin que les entreprises québécoises puissent envisager de profiter de cet accord dans leurs stratégies d'affaires.

La directrice générale du Conseil d'affaires Canada-ASEAN, Nguyen Thi Be, a informé du dernier rapport d'évaluation du Conseil sur les plans de développement de l'ASEAN, selon lequel le Vietnam est considéré comme l'endroit offrant le plus d'opportunités parmi les 10 pays de la région. La participation du Canada au nouveau partenariat stratégique avec l'ASEAN ouvrira également le potentiel de développement futur du commerce et des investissements.

Le séminaire a aidé les entreprises locales à mieux comprendre comment tirer profit des mécanismes de coopération et de soutien existants entre les gouvernements canadien et vietnamien pour maximiser leurs intérêts dans le nouveau contexte de la stratégie Indo-Pacifique et la mise à niveau du partenariat stratégique entre le Canada et l'ASEAN.

La conférence s'inscrivait également dans une série d'événements célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 30e anniversaire de la création du Bureau commercial du Vietnam au Canada. -VNA