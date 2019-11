Cérémonie de signature du protocole d'accord entre le Département du marché domestique et la fondation canadienne HealthBridge . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Département du marché domestique relevant du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et la fondation canadienne HealthBridge ont signé jeudi un protocole d'accord sur la coopération en vue de perfectionner le cadre juridique relatif au développement et à la gestion des marchés urbains traditionnels au Vietnam.



Lors de la cérémonie de signature, les deux parties ont échangé et discuté de la nécessité de soutenir et de développer des marchés traditionnels dans les villes vietnamiennes.



Mme Le Viet Nga, vice-directrice du Département du marché domestique, a insisté sur le rôle important des marchés traditionnels où près de 70% de produits alimentaires étaient fournis aux consommateurs.



Les marchés traditionnels favorisent l’accès des consommateurs aux produits frais, relient l’économie rurale à l’économie urbaine et offrent de nombreuses opportunités économiques aux habitants. Par conséquent, l’élaboration des politiques de développement et de gestion des marchés traditionnels dans ce contexte est très essentielle, a-t-elle dit.



Mme Sian Fitzgerald, directrice générale de la fondation HealthBridge, a estimé que malgré la société moderne, les marchés traditionnels jouaient encore un rôle important dans la vie des populations, en particulier celles dans les zones rurales.



HealthBridge Canada souhaite ainsi coopérer avec le ministère de l'Industrie et du Commerce afin de promouvoir les marchés traditionnels dans les villes développées, a-t-elle affirmé.



Aux termes de ce document, la partie canadienne aidera le Département du marché domestique à mener des recherches et à évaluer les politiques de développement et de gestion des marchés urbains traditionnels au Vietnam, avec l’accent mis sur des marchés de produits alimentaires. Elle partagera d’expériences de développement des marchés traditionnels urbains de certains pays, organisera des colloques et conférences de consultation de politiques relatives au développement et à la gestion des marchés urbains au Vietnam. -VNA