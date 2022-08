Soirée gala du Camp d’été 2022 des jeunes vietnamiens en Allemagne. Photo: VNA

Berlin (VNA) - L’Association des étudiants vietnamiens en Allemagne (SiviDuc) a organisé avec succès les 13 et 14 août, le Camp d’été 2022 à Hambourg qui a donné une occasion pour les jeunes vietnamiens dans ce pays à renforcer leur solidarité et à partager leurs expériences dans l’étude et la vie quotidienne.

L’évènement marque encore le 10e anniversaire de la fondation de la SiviDuc, a déclaré son président Trinh Hoang Long. Le Camp d’été comprenait de nombreuses activités dont un séminaire d’orientation en carrière organisé à l’Université de Hambourg, une fête sportive et une soirée gala réunissant environ 300 étudiants.

Selon l’ambassadeur vietnamien Vu Quang Minh, la partie allemande a bien apprécié les résultats d’étude des élèves et étudiants vietnamiens et a exprimé sa volonté d’accueillir des jeunes vietnamiens venus suivre des formations professionnelles ou des travailleurs vietnamiens qualifiés dans le contexte où ce pays fait face à une pénurie de main-d’œuvre.

Il a encouragé des jeunes vietnamiens à participer activement à des activités visant à renforcer la solidarité au sein de la communauté vietnamienne en Allemagne et à contribuer au développement de leur pays ancestral. -VNA