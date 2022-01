Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen s'exprime lors du 40e Forum du tourisme de l'ASEAN ( ATF 2022). Photo: www.akp.gov.kh

Phnom Penh (VNA) - Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen a hautement apprécié mercredi 19 janvier à Sihanoulville le renforcement des relations de la coopération et d'échange d'expériences entre les ministres du Tourisme de l’ASEAN en réponse à la pandémie de Covid-19.

Dans son discours d’ouverture du 40e Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF 2022) cité par le site freshnewsasia.com, il s’est réjoui de la réouverture progressive de toutes les activités socio-économiques de tous les pays de l’ASEAN et du monde, de la coopération active et de la solidarité des habitants des pays aséaniens, des pays partenaires et des organisations internationales, en vue de relever des défis régionaux et internationaux.

A cet égard, il a insité sur la mise en œuvre du plan de relance post-COVID-19 pour le tourisme de l'ASEAN et de la Déclaration de Phnom Penh sur un tourisme de l'ASEAN plus durable, intégral et réactif.

A cette occasion, il a souhaité la bienvenue à tous les délégués nationaux et internationaux et a vivement apprécié ces derniers d'avoir voyagé pour participer au Forum dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Le Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF) est un effort régional de coopération visant à promouvoir l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en tant que destination touristique unique. Cet événement annuel implique tous les services du secteur touristique des 10 Etats membres de l'ASEAN : Brunei Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam.

L'ATF a été créé en 1981. Chaque année, l'accueil de l'ATF est alterné entre les pays membres. -VNA