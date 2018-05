Des soldats cambodgiens. Photo: phnompenhpost



Phnom Penh (VNA) - Les Forces armées royales cambodgiennes (FARC) ont envoyé jeudi 428 Casques bleus pour des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies (ONU) au Mali et au Soudan du Sud.

Parmi eux, 165 soldats de l'Unité d'ingénierie aéroportuaire No. 198 et 144 autres de l'Unité EOD (destruction des engins non explosifs) No. 132 rempliront leur mission au Mali, alors que le reste des hommes, l'Unité de la gendarmerie royale No. 681, sera déployé au Sud Soudan.

Jusqu'à présent, le Cambodge a envoyé au total plus de 5.000 soldats, dont 200 femmes, pour les missions de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud, en République centrafricaine, au Tchad, au Mali, etc. -VNA