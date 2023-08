Le Cambodge met en garde contre les inondations dues à la montée des eaux du Mékong. (Photo : khmertimeskh)

Phnom Penh (VNA) - Le ministère cambodgien des Ressources en eau et de la Météorologie a émis le 31 juillet un avertissement d'inondation alors que le niveau d'eau du fleuve Mékong devrait augmenter dans les prochains jours, en particulier dans sa région du Nord.Le ministère prévoit que le niveau d'eau montera à 7,65 mètres dans la province de Stung Treng, 16,7 mètres dans la province de Kratie et 9,9 mètres dans la province de Kampong Cham.Ce phénomène est dû aux conditions météorologiques changeantes et à l'influence d'un système de basse pression provoquant de fortes précipitations dans le bassin du Mékong, a-t-il expliqué.Bien que le niveau d'eau n'ait pas encore atteint un taux alarmant, certaines zones basses le long du fleuve pourraient être inondées, a indiqué le ministère, appelant la population à rester vigilante.- VNA