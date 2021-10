Phnom Penh (VNA) - Le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen et d’autres hauts responsables cambodgiens participeront aux 38e et 39e Sommets de l'ASEAN et aux conférences connexes, sur invitation du sultan de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a publié le 25 octobre un communiqué de presse sur le fait que le Premier ministre Hun Sen participera et prononcera un discours lors des événements qui auront lieu en ligne du 26 au 28 octobre.

Auparavant, le 24 octobre, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Sokhonn a affirmé qu'avant d’assumer la présidence tournante de l'ASEAN 2022, le Cambodge s'était engagé à renforcer l'unité et la solidarité afin que les pays de l'ASEAN puissent résoudre conjointement des problèmes auxquels le bloc était confronté.

Le ministre Sokhonn a espéré que la solidarité des États membres de l'ASEAN ainsi que le soutien du partenaire contribueront à promouvoir le processus d’édification de la communauté de l’ASEAN ; à renforcer la neutralité du bloc ; à sauvegarder l'importance du bloc dans le commerce mondial, les investissements et les chaînes de production grâce à la mise en œuvre du Cadre de relance global de l'ASEAN et du Partenariat régional économique global et d’autres accords.

Sokhonn a également souligné les efforts du Cambodge, soutenant les contributions de la communauté internationale à la résolution de problèmes tels que le changement climatique, la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. -VNA