Hanoi (VNA) - Deuxième exportateur de café aux États-Unis, le Vietnam recèle de possibilités d’y étendre ses parts de marché, en particulier pour le café transformé.

Au centre commercial de l’Etat du New Jersey, depuis plus de 2 ans, un magasin de vente et de présentation de café vietnamien fonctionne très efficacement. Ici, le café brut est importé du Vietnam, puis torréfié et moulu aux États-Unis, et est bien apprécié par les consommateurs locaux.

Un magasin de vente et de présentation de café vietnamien fonctionne très efficacement. Photo: VTV



"Le café du Vietnam est délicieux. Dans ce magasin, j’aime le fort arôme du café et le goût sucré du lait concentré", a déclaré Mme Bella, une consommatrice locale.



M. Le Doan Long, directeur de la société de B&V Coffee à New Jersey: «Vous pouvez vous concentrer sur un certain segment, par exemple, le café instantané, le café torréfié/moulu, le café à emporter… Ces segments ont tous des potentialités parce que les Etats-Unis sont un très grand marché. Si vous avez de la passion, du capital et de la vision, le marché américain est toujours ouvert pour le café vietnamien».



Cette entreprise a mis l’accent sur le segment du café torréfié/moulu pour pénétrer le marché américain. Actuellement, outre les produits vendus directement dans les magasins de détail, la société fournit également son café à une autre société pour qu’elle transforme le café en canette avec une marque vietnamienne.

Selon un rapport de l’Association nationale du café des Etats-Unis (NCA), tout au long de la pandémie de Covid-19, la consommation de café par habitant dans ce pays est restée stable à près de 650 millions de tasses par jour. La demande américaine d’importation de café est également très diversifiée et devrait fortement augmenter dans un avenir proche, pour les gammes de café brut, torréfié, moulu ou encore café instantané...

Dans un marché aux besoins aussi divers que celui des États-Unis, les parts de marché pour les produits de café bien transformés sont encore très grandes. Photo: VTV



«Dans un avenir proche, il est certain que la demande de café aux États-Unis augmentera lorsque ce pays reviendra à une «nouvelle normalité». Depuis que les établissements de restauration sont autorisés à reprendre leurs services à table, la demande ne cesse de croître», a déclaré Nguyen Manh Hung, directeur du Centre de promotion commerciale du Vietnam à New York.



Le café vietnamien transformé exporté aux États-Unis est principalement du café instantané, vendu principalement dans des supermarchés asiatiques. Dans un marché aux besoins aussi divers que celui des États-Unis, les parts de marché pour les produits de café bien transformés sont encore très grandes. – CPV/VNA