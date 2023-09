Le Cabinet thaïlandais a approuvé le report de la dette des agriculteurs. Photo : AFP/VNA

Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais a approuvé un plan visant à suspendre le remboursement de la dette de millions d'agriculteurs pendant trois ans, à compter du 1er octobre, a déclaré le 26 septembre le vice-ministre des Finances Julapun Amornvivat.Selon Julapun Amornvivat, la première phase de suspension de la dette débutera le 1er octobre et durera jusqu'au 30 septembre de l'année prochaine, pour un coût de 12 milliards de THB (environ 330 millions de dollars). Il a ajouté que les agriculteurs qui ont respecté leurs paiements d'intérêts seront également autorisés à emprunter jusqu'à 100.000 THB auprès de la Banque publique pour l'agriculture et les coopératives agricoles (BAAC).L'objectif de cette mesure est d'aider à alléger le fardeau des agriculteurs afin qu'ils "reviennent forts", a-t-il déclaré.Environ 2,7 millions d'agriculteurs sont éligibles pour rejoindre le programme.La Thaïlande, deuxième exportateur mondial de riz, présente l'un des niveaux d'endettement des ménages les plus élevés d'Asie.En 2021, 66,7 % de tous les ménages agricoles étaient endettés, en grande partie à cause d'activités liées à l'agriculture, selon les données du gouvernement. De nombreuses familles d’agriculteurs se trouvent confrontées à un fardeau financier après avoir emprunté pour financer leurs cultures, et la dette s’étend sur plusieurs générations.Le plan d'endettement fait partie d'une série de mesures préparées par le nouveau gouvernement, entré en fonction le mois dernier, pour relancer une économie atone, plombée par la baisse des exportations et la perte de confiance des investisseurs. - VNA