Photo : sggp.org.vn Photo : sggp.org.vn

Hanoï (VNA) - Dans la soirée des 2 et 3 août, le public de la capitale goûtera le ballet "Giselle" à l'Opéra de Hanoï. C'est l'un des ballets classiques les plus connus au monde, a annoncé l'Opéra et le Ballet nationaux du Vietnam (VNOB).

Le ballet sera interprété par des artistes de l'Opéra et du Ballet nationaux du Vietnam, avec la compagnie de Thanh Productions.

Le "couple d'or" du ballet vietnamien, Thu Hang - Duc Hieu, jouera le rôle de Giselle et du Prince Albrecht. La particularité du ballet "Giselle" consiste à la bonne coordination entre des artistes d'élite célèbres et expérimentés et des jeunes artistes talentueux.

Phan Manh Duc, directeur de l’Opéra et du Ballet nationaux du Vietnam, directeur artistique du spectacle partage que le VNOB souhaite apporter au public un véritable sentiment de la technique du ballet classique ainsi que la capacité de représentation des artistes.

Les artistes créent un environnement artistique académique professionnel, répondant aux besoins croissants de plaisir du public, a-t-il ajouté. - VNA