Hanoi (VNA) – Ces derniers temps, nombreux sont les designers du Vietnam à concevoir leurs áo dài en s’inspirant notamment de peintures des tableaux de patrimoines ou de beaux paysages qu’ils viennent du pays ou d’autres nations. Une création qui modernise et donne une nouvelle physionomie au costume traditionnel.

Les áo dài "Sai Gon oi" de la styliste Liên Huong, interprétées par la Miss Vietnam 2018, Trân Tiêu Vy. Photo : TN/CVN

Au Vietnam, le áo dài (tunique fendue traditionnelle) est une tenue de tout âge et fait office notamment d’uniforme pour les élèves, étudiants et hôtesses de l’air… Mais rares sont les personnes qui connaissent l’origine de ce vêtement réputé et séculaire.



En effectuant un voyage dans le passé où on pourrait témoigner de la naissance du áo dài, dont les premières versions ont été influencées par la mode de la cour impériale de Chine, alors cette tenue remonterait au début du XVIe siècle.



Au fil du temps, elle a vécu des changements considérables pour des raisons tant culturelles, historiques qu’esthétiques, avant d’obtenir sa forme parfaite d’aujourd’hui. Ce vêtement national offre toujours une source d’inspiration inépuisable aux stylistes. Chaque créateur possède son propre style.



Nombreuses sont les collections aux motifs vivants qui ont su impressionner le public telles que Quang Binh vuong quôc hang dông (Quang Binh, le royaume des grottes) du styliste Nhât Dung, Hai Vân ou encore Sai Gon oi (Oh! Sai Gon) de Liên Huong.



Des tableaux colorés sur soie



Le designer Nhât Dung, grand nom de la mode vietnamienne, promeut la beauté du pays et de l’homme vietnamiens aux amis internationaux via ses collections de áo dài. Il a également consacré beaucoup de temps à étudier les patrimoines et paysages de 160 pays pour les imprimer sur ses áo dài.



Intitulée "Chemin de patrimoines", sa collection dévoile le charme des paysages renommés des États-Unis, du Canada, de la France, de l’Autriche et de l’Italie, notamment. Il s’agit du premier styliste qui a su insuffler un vent nouveau sur le costume traditionnel en traçant sur la surface de ses toiles plus de 100 sites touristiques et patrimoines culturels étrangers.

Le styliste Nhât Dung et ses áo dài sur lesquelles sont dessiné de beaux paysages de la France. Photo : TN/CVN

Nhât Dung affirme qu’il se considère comme un artisan qui peint sur les pans d’ao dài des œuvres à la fois artistiques, originales, réelles et vivantes. Bien que la création artistique nécessite un travail minutieux et beaucoup de temps, il reste toujours patient et est guidé par une passion sans bornes.

"À mon avis, pour que tout le monde puisse connaître l’áo dài du Vietnam, la présentation de beaux paysages du pays saura attirer l’attention du public. Les tuniques fendues conviennent parfaitement lors d’échanges ou de présentations de la culture du Vietnam à l’étranger", confie-t-il.



À présent, Nhât Dung en collaboration avec le peintre Cao Si Loi, présentent également plusieurs jeux populaires connus du pays sur les áo dài.



Récemment, le créateur réputé Vo Viêt Chung vient de concevoir la collection Hoa hôn (Peindre l’âme). Ses áo dài sont conçu sur une base de soie chirimen traditionnelle du Japon, comme une façon pour exprimer l’amitié durable entre le Vietnam et le pays du Soleil levant.



Le styliste Thuân Viêt, quant à lui, a réalisé des collections représentant notamment l’image de Sai Gon - Hô Chi Minh-Ville, du marché forain et des montagnes de Tây Bac…



Étant une styliste chevronnée et ayant voyagé dans de nombreux pays du monde, Liên Huong est persuadée que les images des merveilles naturelles nationales figurant sur les pans feront augmenter la valeur de ce costume traditionnel. "Hai Vân", "Rizières en terrasses à Tây Bac", "Oh! Sài Gon", "Baie de Ha Long"… font partie des collections qu’elle a présentées au public.



Ses ouvrages "Phô cô Hôi An" (Vieille ville de Hôi An), "Hô Guom Hanoi" (Lac de l’Épée restituée de Hanoi) et "Cité impériale de Huê" verront bientôt le jour. – CVN/VNA