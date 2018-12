Hanoi, 9 décembre (VNA) - Le 6e festival international de la gastronomie a eu lieu dimanche, 9 décembre, à Hanoï avec la participation d’ambassades et de centres culturels étrangers qui y sont implantés, ainsi que de nombreuses entreprises vietnamiennes.

L’ambassadrice Nguyên Nguyêt Nga, présidente honoraire du groupe des femmes de l’ASEAN à Hanoï, a remercié les amis internationaux, des ambassades, le groupe des femmes de l’ASEAN à Hanoi, les cadres diplomatiques et entreprises pour leur participation à cet événement.

Lors de la 6e édition du festival de la gastronomie 2018, avec 130 stands, les invités ont eu l’occasion de déguster des plats des régions du Nord au Sud du Vietnam et notamment les spécialités culinaires de plusieurs pays d’Asie, d’Afrique et d’Europe. En outre, des produits artisanaux ont également été présentés au public afin de promouvoir ce mode de fabrication chez les entreprises nationales.

"Notre festival est d’autant plus significatif qu’il permet de collecter des fonds en faveur d’enfants handicapés, d’orphelins et de personnes défavorisées dans les zones lointaines et reculées", a déclaré l’ambassadrice Nguyên Nguyêt Nga, épouse du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh, lors de son discours inaugural.

Aussi dans le cadre du festival, plusieurs spectacles ont été interprétés par des artistes vietnamiens et étrangers.

Ces dernières années, les festivals de la gastronomie ont collecté près de 2 milliards de dôngs pour les handicapés, les jeunes orphelins, les femmes démunies… du Vietnam. Grâce à ce fonds, le comité d’organisation du festival a aidé à la construction de l’école maternelle dans la commune de Binh Thuân, province montagneuse de Yên Bai, à la construction du pont dans la province de Long An, à l’octroie de dix bourses d’étude dans la province de Ba Ria-Vung Tau… - VNA