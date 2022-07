Vientiane (VNA) - Une cérémonie s'est tenue le 18 juillet à Vientiane, la capitale du Laos, pour marquer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos et les 45 ans de la signature du traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos.

Le secrétaire général du Parti et président d'État du Laos Thongloun Sisoulith, le Premier ministre Phankham Viphavanh et le président de l'Assemblée nationale Xaysomphone Phomvihane ont assisté à l'événement.

La délégation vietnamienne à la cérémonie était dirigée par le membre du Burequ politique et membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Vo Van Thuong.

Dans son allocution, Thongloun Sisoulith a affirmé qu'en toutes circonstances, le Parti, l'État et le peuple lao travailleront toujours pour préserver et promouvoir la grande amitié et la solidarité particulière entre les deux pays dans tous les domaines pour le bien de leurs peuples.

Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations dans l’œuvre Doi Moi (Renouveau) et les a considérées comme une grande source d'encouragement et de précieuses leçons pour le Laos dans la construction et la défense nationales.

Le dirigeant a également profité de l'occasion pour remercier le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur soutien important, opportun et efficace au Laos au cours des années passées.

Pour sa part, Vo Van Thuong a souligné l'importance de l'établissement des relations diplomatiques il y a 60 ans ainsi que la signature du traité il y a 45 ans, et les similitudes entre les deux pays dans l'histoire, la géographie et la culture.

Félicitant le Laos pour ses réalisations globales en 35 ans de réforme et la mise en œuvre de la Résolution adoptée lors du 11e Congrès du Parti national, le responsable vietnamien a noté sa conviction que sous la direction du Parti révolutionnaire populaire lao (LPRP), dirigé par Thongloun Sisoulith, le la gestion du gouvernement et la supervision de la législature, le Laos améliorera continuellement sa position dans la région et dans le monde en général.

Vo Van Thuong a évoqué les orientations de la coopération entre les deux partis et les pays dans les domaines de la politique, de la sécurité, des affaires extérieures, de l'économie, de la culture, de l'éducation et de la science et de la technologie.

Les Partis, l'État et le peuple vietnamien et lao sont résolus à protéger à jamais leur relation fidèle, pure et "unique" - un bien commun inestimable des deux nations, a-t-il souligné.



Plus tard le même jour, Vo Van Thuong, au nom du Parti et de l'État vietnamiens, a présenté l'Ordre de l'étoile d'or au Premier ministre lao et au président de l'AN, l'Ordre de Hô Chi Minh à quatre membres du Bureau politique du Laos et l'Ordre de l'indépendance de première classe à cinq secrétaires. du Comité central du Parti lao, en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles aux relations bilatérales.

Le Premier ministre lao Phankham Viphavanh a remercié le Parti et l'État vietnamiens pour les distinctions prestigieuses et s'est engagé à tout mettre en œuvre avec le Vietnam pour préserver et renforcer la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Le 18 juillet également, Vo Van Thuong et sa suite ont rendu une visite de courtoisie à l'ancien secrétaire général du Parti et président d'Etat lao Bounnhang Volachith et ont assisté à l'ouverture de la semaine culturelle du Vietnam au Laos. - VNA