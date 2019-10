Le Festival de théâtre expérimental qui se déroule du 4 au 13 octobre à Hanoi réunit quatorze troupes artistiques nationales et sept troupes étrangères. VOVA



Hanoï (VNA) - Le Festival de théâtre expérimental qui se déroule du 4 au 13 octobre à Hanoi réunit quatorze troupes artistiques nationales et sept troupes étrangères. La diversité des thèmes et des styles artistiques fait de ce festival un réel terrain d’échanges.

Par «théâtre expérimental», on désigne en général un mouvement avant-gardiste marqué par des spectacles qui tentent de nouvelles expériences ou utilisent de nouveaux langages, de nouvelles structures.



La 4e édition du Festival de théâtre expérimental de Hanoi voit la participation de sept groupes étrangères venant d’autant de pays différents: la Hongrie, avec un spectacle intitulé «Août»; Israel, avec «Bpolar», l’Inde, avec «Macbeth Mirror», la République de Corée, avec «Vingt mille lieues sous les mers», la Chine avec «L’histoire d’un tableau ancien», Singapour avec «Le temple hanté» et la Grèce avec «La campagne sanglante».



«Les troupes artistiques internationales sont très professionnelles.», constate Lê Tiên Tho, président de l’Association des artistes de la scène du Vietnam. «Leurs spectacles utilisent des équipements et des techniques de haut niveau, ce qui ne les empêche pas d’être en général d’une esthétique plutôt sobre. Je pense, par exemple, à ‘Vingt mille lieues sous les mers’ ou ‘Macbeth Mirror’ où il n’y a que deux ou trois personnes sur scène.»



Le pays hôte, le nôtre, présente quatorze spectacles au festival, avec, entre autres, «Le rêve du Dragon» du Théâtre des Marionnettes de Thang Long, «Le destin de Kiêu» du Théâtre de marionnettes du Vietnam, «Hanoi des rêves» de la Fédération des artistes de cirque du Vietnam, ou encore «Nuages blancs éternels» du Théâtre de la Voix du Vietnam...



«Notre théâtre présente ‘Mélancolie’, une pièce écrite par Pham Tât Thang et montée par Lê Hùng. C’est un spectacle qui raconte des histoires du passé pour parler de problèmes contemporains. Avec cette pièce, nous souhaitons donner aux jeunes artistes de nouvelles expériences scéniques.», nous indique Doi Anh Quân, le directeur adjoint du théâtre de l’armée.



Cette année, le cirque et les marionnettes, des types d’art rarement qualifiés d’expérimental, font aussi peau neuve. La diversité des thèmes et des styles artistiques apporte une nouvelle bouffée d’air au festival. C’est d’ailleurs là-dessus qu’avait délibérément misé le comité d’organisation.



«Nous espérons que les échanges internationaux favoriseront le développement des arts du spectacle du Vietnam.», nous dit Lê Tiên Tho.



Ce festival de théâtre expérimental devrait en tout cas dynamiser les partages d’expériences et les échanges culturels entre pays participants. - VOV/VNA