Hanoi (VNA) - Le 4e Congrès de l’Association de liaison avec les Vietnamiens résidant à l’étranger a eu lieu samedi 21 septembre à Hanoi, en présence de la présidente de la Commission de sensibilisation auprès de masse du Comité central du Parti, Truong Thi Mai.



Lors de ces derniers temps, l’association a fait des efforts pour fournir des informations complètes, fidèles et exactes aux compatriotes vietnamiens résidant à l’étranger. Notamment, elle a créé le portail Alov.vn et le page Web: Nhipcauquehuong.vn.



Appréciant les résultats obtenus, Truong Thi Mai a souhaité que dans les temps à venir, l’association devrait mettre en valeur son rôle dans la promotion de la solidarité entre les plus de 90 millions de Vietnamiens vivant dans le pays et 4,5 millions de Vietnamiens à l’étranger pour édifier le pays.



Lors de ce congrès, les participants ont élu un comité exécutif de l’Association de 108 membres pour le 4e mandat (2019 – 2014), présidé par Nguyên Phu Binh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères. -VNA