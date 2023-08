Jakarta, 30 août (VNA) – La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a dévoilé le 28 août les quatre principaux piliers de la présidence de son pays lors du 43e sommet de l'ASEAN et de la réunion connexe prévue du 5 au 7 septembre.



Dans sa déclaration après avoir inspecté l'état de préparation du Centre des médias du 43e Sommet de l'ASEAN à Jakarta, la ministre a déclaré qu'il était avant tout important de maintenir la vision à long terme de la région.



Elle a ajouté que la vision doit être mise en œuvre étant donné qu'elle est vitale pour servir d'orientation et assurer l'avenir de l'ASEAN.



L'ASEAN a adopté la Déclaration de Concorde I de l'ASEAN en 1976, la Déclaration de Concorde de l'ASEAN II en 2003 et la Déclaration de Concorde de l'ASEAN III en 2011, et les négociations sont toujours en cours pour ratifier la Déclaration de Concorde de l'ASEAN IV comme fondement de la Vision de l'ASEAN 2045 lors du prochain sommet.



Le deuxième pilier consiste à renforcer la résilience de l’ASEAN face aux défis.



Le troisième pilier consiste à promouvoir l’ASEAN en tant que centre de croissance économique.



Retno Marsudi a en outre déclaré que l'Indonésie mettrait en avant le renforcement de la sécurité alimentaire dans la région comme l'un des éléments essentiels de la croissance économique, tout en soulignant que cela était également conforme au thème de la présidence indonésienne de l'ASEAN « L'ASEAN compte : épicentre de la croissance ».



Le dernier pilier consiste à faire de l’Indo-Pacifique une région de paix et de sécurité.



À cette fin, l'Indonésie encouragera les autres pays membres de l'ASEAN à promouvoir les Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique (AOIP) auprès des partenaires de l'ASEAN lors du prochain sommet.



Concernant le quatrième pilier, selon Retno Marsudi, en marge du 43ème Sommet de l'ASEAN, la présidence de l'ASEAN organisera le Forum ASEAN-Indo-Pacifique (AIPF), réunissant des décideurs et le secteur privé pour discuter de la coopération économique dans l'Indo-Pacifique. C’est l’une des mesures importantes pour mettre en œuvre et concrétiser l’AOIP.



Le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Pahala Mansury, a ajouté que l'AIPF vise à encourager la coopération, en passant de l'accent précédemment mis sur la coopération sécuritaire à une approche économique spécifique. L'AIPF se concentrera sur trois domaines principaux, notamment les infrastructures vertes et la résilience de la chaîne d'approvisionnement ; numérisation et industries créatives; et les sources de financement. En particulier, les deux premiers domaines devraient devenir à l’avenir les moteurs de croissance des régions de l’ASEAN et de l’Indo-Pacifique.



L’ASEAN doit garantir un financement innovant et durable pour la croissance dans le secteur des infrastructures.



Selon Pahala, la valeur totale des projets dans le cadre de l'AOIP s'élève désormais à 120 milliards de dollars. Actuellement, 93 projets d'une valeur totale de 38 milliards de dollars sont réalisables tandis que d'autres sont encore dans la catégorie potentielle. L'AIPF sera officiellement inaugurée par le président Joko Widodo le 5 septembre et devrait devenir un forum pour discuter et présenter des projets en cours ou potentiels. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source