Zone d'élevage de crevettes de haute technologie du groupe Vietnam-Australie. Photo nongnghiep.vn



Hanoï (VNA) - Le 3e forum agricole Vietnam - Australie entre le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et celui australien de l'Agriculture, de l'Eau et de l'Environnement a été organisé le 30 juin sous format virtuel.

Lors du forum, les deux parties ont discuté de nombreuses questions pour promouvoir le commerce de l'agriculture, notamment l'approche et l'ouverture des marchés pour les produits d'origine animale et végétale; des résultats ainsi que des propositions de coopération dans le domaine de la pêche et de la sylviculture dans le temps à venir ; des projets gagnant-gagnant pour promouvoir le commerce bilatéral de certains produits spécifiques.

Malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, le chiffre d'affaires total à l'exportation de l'industrie agricole vietnamienne au cours des 6 premiers mois de 2021 a encore fortement augmenté, dépassant le plan fixé, atteignant un résultat élevé de 24,23 milliards de dollars, en hausse de 28,2% sur un an.

Le Forum agricole Vietnam-Australie est organisé sous format virtuel. Photo: nongnghiep.vn



Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement Le Quoc Doanh a proposé à la partie australienne d'aider le Vietnam à rechercher un moyen de maintenir la sécurité biologique des crevettes avec carapace pour répondre aux exigences d'exportation.

L'Australie soutiendra le Vietnam pour exporter des crevettes vers le pays, cependant, ce dernier doit assurer la sécurité de la biosécurité conformément aux normes australiennes, et a proposé que ses produits de kangourou accèdent au marché vietnamien, selon Andrew Metcalfe.

En réponse à la proposition, un représentant du Département de la santé animale a déclaré que les produits à base de cerfs et de kangourous sont les nouveaux types sans caractéristiques générales aussi similaires que les produits à base de vache et de porc.

La partie vietnamienne a également proposé que l'Australie puisse faciliter l'exportation de fruits de la passion et de fleurs coupées, car le Vietnam a remplacé le glycoside par quatre autres ingrédients actifs de substitution pour protéger les fleurs contre les germes.

L'Australie a salué l'importance de la coopération pour améliorer les accords commerciaux relatifs à l'irradiation des produits végétaux et s'efforcer de conclure des accords gagnant-gagnant, soulignant que la priorité absolue de l'Australie est d'exporter des pêches et des nectarines au Vietnam dès que possible et d'aider les fruits de la passion vietnamiens à entrer dans le marché australien.

Le Quoc Doanh a également suggéré que les agences de quarantaine spécialisées des deux parties continuent d'organiser des réunions, des groupes de travail et des techniques pour résoudre les problèmes.

En outre, le Vietnam s'intéresse aussi sur la transformation numérique et l'application des nouvelles technologies dans la gouvernance agricole. L'objectif est que les produits agricoles vietnamiens répondent aux exigences de sécurité et de transparence pour 100 millions de personnes dans le pays et à l'exportation, a souligné le vice-ministre Le Quoc Doanh.-VNA