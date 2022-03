Hanoï, 9 mars (VNA) - Le deuxième vol pour rapatrier les Vietnamiens évacués de l'Ukraine ravagée par la guerre devrait atterrier à l'aéroport international de Noi Bai de Hanoï à 5h15 le 10 mars.

Effectué par Bamboo Airway, le vol transporte près de 300 citoyens vietnamiens de Varsovie en Pologne à Hanoï. Il intervient après le premier vol de rapatriement avec 287 passagers à bord, qui était géré par la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et a atterri à midi le 8 mars à Hanoï. Les deux vols ont été organisés et entièrement financés par le gouvernement vietnamien.



Après le premier vol, il restait environ 400 citoyens vietnamiens en Roumanie et quelque 700 en Pologne.

Le 9 mars à 16 heures, les agences de représentation vietnamiennes en Pologne, Roumanie, Hongrie et Slovaquie avaient accueilli près de 4.000 Vietnamiens fuyant l'Ukraine.

Les agences de représentation continuent de recevoir les listes d'inscription des citoyens souhaitant rentrer chez eux pour les prochains vols via le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/ e/1FAIpQLSdQqfqeq3QTxl8CKLqbAwkQnOpHiRu8wj8hiN2lqhnqp4j-OA/viewform.



En cas de besoin d'assistance ou d'évacuation des zones de guerre et de retour chez eux, les Vietnamiens en Ukraine et dans les pays voisins peuvent contacter et enregistrer des informations auprès du ministère des Affaires étrangères ou des agences représentatives du Vietnam dans les pays suivants :

Ministère des Affaires étrangères : 84-965411118, 84-981848484 ; Courriel : baohocongdan@gmail.com

Ambassade du Vietnam en Ukraine : 380 (63) 8638999

Ambassade du Vietnam en Russie : 79916821617

Ambassade du Vietnam en Pologne : 0048782257359

Ambassade du Vietnam en Roumanie : 0040744645037

Ambassade du Vietnam en Slovaquie : 421 2 5245 1263, 421 915 044 329, 421 915 419 568

Ambassade du Vietnam en Hongrie : 36 308 385 699. - VNA