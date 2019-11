Hanoi (VNA) - Le 2e Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens aura lieu du 26 au 28 novembre à Hanoi, a annoncé le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

Vue de la conférence de presse sur la tenue du 2e Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens. Photo : sggp.org.vn

Le comité organisateur a déclaré lors d’une conférence de presse à Hanoi que cette édition a pour thème "Les jeunes intellectuels vietnamiens au service du développement national durable".Le secrétaire général du forum, Trân Xuân Bach, a déclaré que le forum offrira aux jeunes intellectuels une occasion de proposer des mécanismes de promotion des talents de manière efficace et pratique, encourageant ainsi les jeunes intellectuels à contribuer de manière proactive à la cause de la rénovation et de l’innovation du pays.Il permet également aux intellectuels de proposer leurs initiatives, solutions et recommandations au Parti et à l’État en vue de l’objectif du développement national durable.Le forum est un canal pour le gouvernement et les agences de passer des commandes pour que les jeunes intellectuels fassent des suggestions concernant le développement national.Au total, 233 délégués tous âgés de moins de 35 ans, dont 106 de l’étranger participeront à cet événement, avec au menu le développement de ressources humaines de haute qualité, la protection de l’environnement et des ressources naturelles et l’adaptation au changement climatique, la technologie et la gestion dans une économie numérique, et l’amélioration de la productivité et la garantie de l’équité sociale.Le forum devrait adopter des rapports sur les propositions et recommandations, les domaines prioritaires du développement durable, et les mécanismes et recommandations visant à faire valoir le rôle des jeunes intellectuels vietnamiens à l’échelle mondiale.Le 1er Forum mondial des jeunes intellectuels vietnamiens s’est tenu dans la ville de Dà Nang en novembre 2018, dans le but de tirer parti de la force de la jeune intelligentsia à l’ère de la 4e révolution industrielle. – VNA