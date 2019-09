Hanoi (VNA) – Le Forum de réforme et de développement du Vietnam (VRDF 2019) aura lieu le 19 septembre à Hanoi sur le thème «Vietnam : Aspiration à la prospérité – Priorités et actions», a annoncé vendredi 13 septembre le ministère du Plan et de l’Investissement.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (centre, 1er plan) au Forum de réforme et de développement du Vietnam, en décembre 2018 à Hanoi. Photo : VNA

Le forum annuel, le deuxième du genre, comprendra deux séances thématiques et une séance plénière. Elle vise à partager les expériences internationales, à discuter des leçons de succès et d’échec de divers pays et des politiques pour le Vietnam.Les résultats du forum devront contribuer aux documents du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam prévu au début 2021, notamment à la Stratégie de développement socio-économique 2021-2030 et au Plan de développemement socio-économique 2021-2025 du Vietnam.Le VRDF 2019 sera dominé par les contenus couvrant les questions relatives à la réforme des institutions de l’économie de marché, à l’innovation et à la créativité pour échapper au piège du revenu intermédiaire à l’ère de la quatrième révolution industrielle et les priorités d’action pour un Vietnam prospère.Le VRDF est une alternative au Forum de développement du Vietnam (VDF), anciennement connu sous le nom de réunion du Groupe consultatif (CG) et, plus récemment, de Forum de partenariat au développement du Vietnam (VDPF).La réunion du Groupe consultatif s’est déroulée pour la première fois en 1993 à Paris et se tient depuis 1999 au Vietnam, sous la co-présidence du ministère du Plan et de l’Investissement et de l’antenne de la Banque mondiale au Vietnam.Au lieu de servir de plate-forme de discussion entre le gouvernement vietnamien et les agences donatrices sur les politiques de développement, le VRDF rassemble des experts internationaux qui viennent partager leurs expériences et formuler des recommandations au gouvernement vietnamien. – VNA