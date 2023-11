Lâm Dông (VNA) - Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a sonné le gong mardi 21 novembre au soir pour ouvrir le 23e Festival du film vietnamien lors d’une cérémonie organisée dans la ville de Dà Lat, dans la province de Lâm Dông, sur les Hauts Plateaux du Centre.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà donne le coup d’envoi du 23e Festival du film vietnamien, à Dà Lat, le 21 novembre. Photo: VNA

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a déclaré que depuis la 22e édition, le cinéma vietnamien avait franchi des étapes de développement remarquables, affirmant le professionnalisme et les efforts d’innovation des gestionnaires et des artistes.Le cinéma a apporté une contribution importante à la promotion de l’image du Vietnam et de son peuple, de sa culture et de son tourisme auprès des amis internationaux, a-t-il fait valoir.Le vice-président du Comité populaire provincial, Pham S, a estimé que le festival du film est l’une des activités pratiques et significatives pour célébrer le 130e anniversaire de la fondation de la ville de Dà Lat, et qu’il offre également l’occasion de promouvoir et de présenter la culture, les hommes et les paysages de Lâm Dông au plus grand nombre de visiteurs nationaux et étrangers.