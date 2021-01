Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Des médias internationaux ont publié plusieurs articles sur le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) qui a lieu cette semaine.

Selon l'agence américaine AP, près de 1.600 délégués participent au 13e Congrès national du Parti, en vue de façonner les politiques pour les cinq prochaines années et d’élire une nouvelle équipe de direction. Les rues de la capitale sont bordées de drapeaux, affiches et slogans pour accueillir le Congrès qui a lieu tous les cinq ans. Quelque 4.900 personnes impliquées dans l'événement important doivent chacune passer deux tests pour le nouveau coronavirus SARS-CoV-2.

Le Vietnam a connu une croissance moyenne de 6% au cours des cinq dernières années et de près de 3% en 2020, lorsque la plupart de ses voisins sont tombés en récession à cause de la pandémie, selon Murray Hiebert, expert sur l'Asie du Sud-Est au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), cité par l’article.

Le journal japonais Nikkei, lui, a souligné que ce Congrès est un événement politique majeur du pays ayant près de 100 millions de personnes.

Le même jour, les médias sud-coréens tels que la chaîne de télévision KBS, l'agence de presse Yonhap, le journal économique AJU, ainsi que de nombreux sites d'informations australiens comme canberratimes.com.au, thewest.com.au, theleader.com.au, ont tous publié des informations sur le 13e Congrès national du PCV qui a lieu du 25 janvier au 2 février.

Le matin du 25 janvier 2021, la réunion préparatoire du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam a eu lieu au Centre national des conférences à Hanoï.

Les participants ont approuvé le programme de la réunion préparatoire, le règlement de travail du Congrès, le programme de travail et les réglementations des élections au 13e Congrès national du Parti. Ils ont élu un Présidium composé de 17 membres du Bureau politique et Tran Thanh Man, secrétaire du Comité central du Parti, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam. Ils ont également élu un secrétariat de cinq personnes et un Comité de contrôle de l'éligibilité des délégués participant au 13e Congrès national du Parti, lequel est composé de 13 membres. -VNA