Un des numéros de danse contemporaine au festival XPO. Photo: CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Pour la première fois Odyssey Dance Theater (ODT) de Singapour et la compagnie Saigon Contemporary & Ballet Dance (SCBC) du Vietnam présentera XPosition O au Vietnam. Ce 10e festival de danse contemporaine se déroulera du 31 octobre au 2 novembre au Soul Live Project Complex, à Hô Chi Minh-Ville.



Le festival de danse Xposition O (XPO) est l’un des plus grands festivals de danse en Asie. Il a été créé en 2001 et a reçu le soutien de la communauté internationale et du public via des tournées internationales et des échanges culturels dans de nombreux pays tels que Allemagne, Italie, République de Corée, Taïwan (Chine), Thaïlande, Singapour. En 2017 à Singapour, le festival XPO a attiré 48 artistes internationaux et 8 compagnies issues de 20 pays différents.



Cette année, SCBC Vietnam s'est associée au groupe artistique ODT avec le soutien du Soul Live Project Complex (SLPC) pour faire découvrir au Vietnam ce festival de danse.



Ce dernier proposera des performances de haut niveau et des échanges culturels avec la participation de danseurs célèbres tels que Danny Tan, directeur du théâtre Odyssey Dance Théâtre (Singapour), la troupe internationale ODT et les deux chorégraphes Sun See & Pyoung Su (République de Corée). En outre, le Vietnam dévoilera également des spectacles de grande qualité avec des artistes expérimentées dans le domaine de la danse vietnamienne comme les chorégraphes Dô Hai Anh, Hà Lôc ou encore Nguyên Phuc Hung.



Dao Minh Vu, le directeur du SCBC Vietnam, a indiqué : "À travers le festival XPO, nous espérons que les chorégraphes de notre compagnie pourront obtenir de nouveaux projets et toucher le cœur du public vietnamien, tout en présentant l'image d'une génération jeune et moderne du Vietnam. Nous nous efforcerons de soutenir des artistes indépendants pour transformer leurs rêves en réalité tout en les aidant à perfectionner leur travail".



Danny Tan, directeur de l’Odyssey Dance Théâtre, a également confirmé l’organisation du 10e festival XPO au Vietnam : "L’avenir de cette coopération est de développer les talents des danseurs professionnels et de créer un environnement d'échanges culturels entre nos deux pays. Je voudrais soutenir en particulier les danseurs vietnamiens Dô Hai Anh et le SCBC afin qu’ils développent la danse vietnamienne à l’international, avec l’appui de Singapour". -CVN/VNA