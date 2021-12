Hanoï (VNA) - Le Fonds australien de soutien aux anciens étudiants financera à hauteur de 350.000 dollars australiens des projets initiés et mis en œuvre par d’anciens étudiants vietnamiens. Les projets peuvent être présentés jusqu'à la mi-janvier 2022.

L'ambassadrice australienne au Vietnam, Robyn Mudie, a annoncé, le 4 décembre, le lancement de la nouvelle campagne du Fonds de soutien aux anciens étudiants (AAGF) lors de la cérémonie d'accueil de plus de 70 anciens étudiants boursiers du gouvernement australien.

Ce Fonds, constitué de 350.000 de dollars australiens (5,6 milliards de dôngs), est pour des projets initiés et mis en œuvre par d’anciens étudiants contribuant au développement du Vietnam dans de nombreux domaines. L'ambassadrice encourage ainsi les anciens étudiants à proposer des initiatives en lien avec les organisations et les communautés dans le but de renforcer les relations entre l'Australie et le Vietnam.



Selon Mme Mudie, après avoir terminé leur programme d'études, il est important que les anciens étudiants aient la possibilité d'appliquer les connaissances et les compétences qu'ils ont acquises en Australie pour réaliser leurs ambitions au Vietnam.



"Une façon de le faire sera de passer par l'AAGF. La Fondation vous offre l'opportunité de renforcer vos connaissances et vos compétences professionnelles, de contribuer au changement dans votre domaine et de renforcer les liens entre l'Australie et le Vietnam", a expliqué la diplomate.



Le Dr Duong Minh Cuong a reçu un financement de l'AAGF pour un projet visant à identifier les facteurs prédictifs d'échec du traitement du paludisme, une maladie courante dans les communautés ethniques minoritaires au Vietnam et un soutien pour préparer le déploiement du vaccin COVID-19 au Vietnam.



"La fondation m'a permis d'appliquer les connaissances et les compétences avancées que j'ai acquises en Australie à la promotion de la santé humaine et à l'éducation à la santé au Vietnam", a déclaré le Dr Cuong.



L'AAGF accepte les propositions pour la prochaine ronde de financement jusqu’au 16 janvier 2022.



Depuis 2017, plus de 27,4 milliards de dôngs ont financé 140 projets d'anciens étudiants afin de soutenir le développement économique et social du Vietnam.



Plus de 70.000 anciens étudiants en Australie vivent actuellement au Vietnam. Ils travaillent pour les autorités centrales et locales, des ONG, des universités et des entreprises privées. Ils apportent des contributions exceptionnelles dans de nombreux secteurs du pays. -CVN/VNA