Hanoi (VNA) – Le Comité antidumping de l’Australie (ADC) a décidé de mettre fin à l’enquête antidumping sur les tubes en cuivre en provenance du Vietnam, a déclaré la Direction des recours commerciaux du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce.

Cette décision préliminaire devrait envoyer un message clair que les producteurs de tubes en cuivre sont des commerçants loyaux. Photo : vneconomy.vn

L’ADC a rendu des conclusions de l’enquête préliminaire sur des allégations de dumping de certaines catégories de tubes en cuivre originaires ou exportées de du Vietnam, a-t-elle fait savoir.Il a établi de façon préliminaire que certaines exportations de tubes en cuivre visées par l’enquête n’étaient pas vendues en Australie à des prix inférieurs à ceux pratiqués au Vietnam ou à des prix inférieurs au coût intégral de production, constatant que la marge de dumping est insignifiante.Par conséquent, l’ADC a demandé de faire clore l’enquête. Il devrait se prononcer de façon définitive sur la question de savoir si les exportateurs vietnamiens concernés ont pratiqué ou non le dumping.Il devra ensuite en faire rapport au ministre australien de l’Industrie, de l’Énergie et de la Réduction des émissions, Angus Taylor, au plus tard le 13 décembre 2021. Ce dernier devra trancher dans un délai de 30 jours suivant la réception du rapport.Selon les chiffres de la Direction des recours commerciaux, en 2020, les exportations vietnamiennes de tubes en cuivre visées par l’enquête vers l’Australie ont atteint près de 19,6 millions de dollars. – VNA