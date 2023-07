L'Indonésie cible les marchés non traditionnels d'Asie du Sud tels que l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh pour stimuler les exportations, dont la croissance ralentit actuellement, a informé le ministre du Commerce Zulkifli Hasan.

Dans le cadre de l'AMM-56 et des réunions connexes, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de la Nouvelle-Zélande s'est tenue le 13 juillet à Jakarta en Indonésie, sous l’égide des chefs de la diplomatie de Malaisie et de Nouvelle-Zélande.