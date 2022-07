Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) reçoit la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La stratégie sur le renforcement de la coopération économique entre l’Australie et le Vietnam aide à concrétiser le potentiel économique entre les deux pays, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information.

Selon lui, le gouvernement australien travaille avec les secteurs pour déployer des activités à l'appui des objectifs de la stratégie visant à doubler les investissements bilatéraux et à devenir l’un des dix principaux partenaires commerciaux de l'autre.

Le porte-parole a déclaré que l'Australie et le Vietnam partageaient l'engagement d'atteindre le zéro net d'ici 2050, citant la déclaration de la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong selon laquelle la transition vers une énergie plus propre et abordable est une opportunité économique que les deux pays sont impatients de saisir.



L'Australie double son engagement en faveur du financement climatique pour les pays en développement de l'Indo-Pacifique à 2 milliards de dollars sur la période 2020-2025. En plus de cela, ce pays soutient les agriculteurs d'Asie du Sud-Est avec des variétés de riz résistantes à la sécheresse et aux inondations qui augmenter leurs récoltes et aider les agriculteurs à tester des approches qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre de leurs rizières, a déclaré le porte-parole.



Le gouvernement australien a confirmé qu'il respecte l'accord de visa agricole déjà signé avec le Vietnam et est en discussion avec le gouvernement vietnamien sur la manière de mettre en oeuvre cet engagement.- VNA