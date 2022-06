Sydney, 26 juin (VNA) – La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a affirmé que l'Australie se réjouissait d'approfondir ses relations bilatérales avec le Vietnam.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong. Photo : AAP

Alors que les deux pays s’orientent vers le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques, l'Australie et le Vietnam ont un partenariat dynamique soutenu par de solides liens commerciaux et communautaires, a-t-elle déclaré dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information à Sydney avant sa visite au Vietnam, prévue pour le 26 juin.La cheffe de la diplomatie a déclaré qu'elle aura des rencontres avec des dirigeants vietnamiens pour discuter de l'approfondissement de ces relations.Le point de départ est toujours d'écouter pour comprendre le point de vue du Vietnam sur les opportunités et les défis auxquels sont confrontés les deux pays et comment l'Australie et le Vietnam peuvent conjointement saisir les opportunités et répondre à ces défis, a-t-elle déclaré.Selon la ministre australienne des Affaires étrangères, cela comprend le soutien aux efforts du Vietnam pour lutter contre le changement climatique et atteindre zéro émission nette d'ici 2050.La ministre a déclaré que les deux pays partagent également des objectifs ambitieux pour renforcer les relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement. Ils travaillent en étroite collaboration dans la reprise post-COVID-19-pandémique. L'Australie a fourni plus de 22 millions de doses de vaccin anti-COVID-19 au Vietnam - la plus grande quantité de vaccins que le pays a fourni à ses partenaires.Penny Wong a affirmé que la force des relations entre les deux pays repose sur les liens familiaux et communautaires. Actuellement, plus de 300 000 Vietnamiens vivent dans ce pays et le vietnamien est la cinquième langue la plus parlée dans les foyers australiens. – VNA