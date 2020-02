Le projet “Industrie 4.0 pour des systèmes d'eau durables” relie les résultats de la recherche aux applications industrielles locales, comme l'amélioration des systèmes de surveillance de l'eau pour l'aquaculture à la province de Phu Yen (Centre). Photo: uts.edu.au

Sydney (VNA) - L'Université technologique de Sydney (UTS) (Australie) et ses universités partenaires au Vietnam vont organiser en février des ateliers de formation sur le transfert de technologie à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.

Organisés dans le cadre du projet “Industrie 4.0 pour des systèmes d'eau durables” (Industry 4.0 for sustainable water systems), ces ateliers visent à apporter de nouvelles technologies aux communautés et à introduire de nouvelles approches de transfert de technologie entre différentes industries et secteurs au Vietnam

Le but principal du projet est d'établir une version locale de transfert de technologie qui peut relier les résultats de la recherche aux applications industrielles, comblant l'écart entre le milieu universitaire et l'industrie.

Les ateliers présenteront Rapido, un modèle de transfert de technologie de l’UTS, ainsi que des moyens de traiter les problèmes concernant la propriété intellectuelle. Sur la base du modèle Rapido, les participants, y compris des représentants des principales universités de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville et des localités environnantes, développeront un modèle de transfert de technologie adapté au Vietnam pour promouvoir l'application de méthodes de transfert de technologie durables.

Le projet “Industrie 4.0 pour des systèmes d'eau durables”, mis en œuvre par l’École d'ingénierie électrique et de données et le Centre de technologie de l'eau et des eaux usées relevant de l’UTS, est financé par le gouvernement australien dans le cadre du programme Aus4Innovation, qui est conçu pour partager les connaissances et expériences de l'Australie afin d'aider le Vietnam à tirer parti des nouvelles technologies, contribuant au développement économique. -VNA