Hanoi (VNA) – La nouvelle présidente du Sénat australien, Sue Lines, a souligné mardi 27 septembre à l’ambassadeur du Vietnam en Australie Nguyên Tât Thành que le gouvernement travailliste australien attache une grande importance aux relations avec le Vietnam.

La présidente du Sénat australien Sue Lines et l’ambassadeur du Vietnam en Australie Nguyên Tât Thành, le 27 septembre. Photo : VNA

Recevant le diplomate vietnamien venu lui rendre une visite de courtoisie, la dirigeante australienne s’est réjouie devant les développements remarquables du partenariat stratégique Australie-Vietnam, en particulier la coopération économique, la diplomatie parlementaire et les échanges populaires.

Elle a affirmé qu’elle continuera à soutenir les relations avec le Vietnam en tant que présidente du Sénat comme elle l’a fait lorsqu’elle était vice-présidente du Sénat, soulignant que les deux pays ont encore beaucoup de marge de manœuvre pour développer davantage leurs relations dans les temps à venir.

La présidente du Sénat a également exprimé sa joie devant la coopération décentralisée vietnamo-autralienne, et s’est dit impressionnée par la coopération fructueuse entre son État natal de l’Australie-Occidentale et Bà Ria-Vung Tàu, attendant avec l’impatience l’ouverture de plus de vols directs entre les deux pays, notamment avec Perth, la capitale de l’Australie-Occidentale.

De son côté, l’ambassadeur Nguyên Tât Thành a partagé avec joie les réalisations de la coopération bilatérale, notamment une croissance du commerce bilatéral de près de 40% au cours des 8 premiers mois de 2022, faisant pour la première fois de l’Australie le 7e partenaire commercial du Vietnam qui est devenu son 10e partenaire commercial.

Saluant la tradition de la coopération parlementaire entre les deux pays depuis près de 40 ans, marquée par les visites en Australie des présidents de l’Assemblée nationale du Vietnam, il a souhaité que le groupe d’amitié parlementaire Australie-Vietnam sera créé au plus tôt pour œuvrer avec le groupe d’amitié parlementaire Vietnam-Australie à la promotion de la coopération parlementaire bilatérale.

L’ambassadeur Nguyên Tât Thành et la présidente du Sénat Sue Lines ont convenu de travailler ensemble pour promouvoir la coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement australien, en vue du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Australie (1973-2023).

La présidente du Sénat Sue Lines également exprimé son souhait d’accueillir prochainement le président de l’Assemblée nationale du Vietnam en Australie et a affirmé envisager de se rendre au Vietnam au moment opportun. – VNA