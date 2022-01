Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le bureau du gouvernement vient de publier le document No 717/VPCP-QHQT du 28 janvier 2022 transmettant les directives du vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh sur la mise en place des vols internationaux réguliers transportant des passagers vers le Vietnam et l'application des mesures de contrôle sanitaire aux personnes entrant au pays par voie aérienne.



Le vice-Premier ministre a accepté d'augmenter la fréquence des vols commerciaux internationaux réguliers transportant des passagers vers des pays telles que le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine) et d'appliquer à titre d’essai les vols vers l'Europe et l'Australie pour répondre aux besoins des Vietnamiens d'outre-mer à l'occasion du Nouvel An lunaire. Il a aussi accepté la poursuite d’appliquer les mesures de tests et de contrôle de l'épidémie de COVID-19 pour les personnes entrant au Vietnam, conformément aux instructions du document No 10688/BYT-MT du ministère de la Santé et aux pratiques internationales (ne pas effectuer de tests rapides avant et après le débarquement).

Le ministère des Affaires étrangères ordonne aux missions de représentation du Vietnam dans des pays du monde de demander aux partenaires de répondre rapidement à la demande vietnamienne de reprendre des vols commerciaux internationaux réguliers et de faciliter l’arrivée des Vietnamiens dans les pays comme Singapour, le Japon, la République de Corée... (ne pas être mis en quarantaine).

Le ministère de la Santé doit examiner et publier des instructions spécifiques sur les mesures de prévention et de contrôle du variant Omicron pour les personnes entrant au Vietnam (par voie aérienne, routière et maritime).

Les Comités populaires des villes et provinces du ressort central ordonneront aux autorités locales à tous les niveaux d'effectuer le suivi médical et la supervision des personnes entrant dans leur localité, conformément à la réglementation. -VNA